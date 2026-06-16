الثلاثاء 16 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تشارك في مؤتمر الإنتربول لتحديد هوية ضحايا الكوارث

شرطة أبوظبي تشارك في مؤتمر الإنتربول لتحديد هوية ضحايا الكوارث
16 يونيو 2026 11:47

شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثّلةً بفريق تحديد هوية ضحايا الكوارث «DVI»، في أعمال الاجتماع الحادي والخمسين لفريق عمل الإنتربول لتحديد هوية ضحايا الكوارث، والمؤتمر الدولي الخامس والثلاثين المصاحب له، الذي عُقد في مقرّ منظمة الإنتربول بمدينة ليون الفرنسية، بمشاركة نُخبة من الخبراء والمختصين وممثّلي الجهات الأمنية والمنظمات الدولية من مختلف دول العالم. وأكد العميد أحمد ناصر الكندي، مدير إدارة الأزمات والكوارث، رئيس فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث، أن هذه المشاركة تأتي لتعزيز التعاون الأمني الدولي، وتطوير الجاهزية الوطنية للتعامل مع الحوادث والكوارث الكبرى وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، بما يدعم منظومة الأمن والاستجابة المتقدمة، ويعزّز قدرة المؤسسات الأمنية على التعامل بكفاءة مع السيناريوهات المعقدة والحوادث العابرة للحدود. وأوضح أن شرطة أبوظبي تواصل تطوير قدراتها التخصصية في مجال تحديد هوية ضحايا الكوارث عبر التدريب المستمر، وتبادل الخبرات الدولية، وتبنِّي أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة من منظمة الإنتربول، بما يسهم في تعزيز سرعة الاستجابة ودقة الإجراءات ودعم منظومة الأمن الإنساني وإدارة الأزمات والكوارث. وشارك المقدم عادل محمد آل علي، رئيس قسم تحديد هوية ضحايا الكوارث بشرطة أبوظبي وعضو فريق عمل الإنتربول، في الاجتماعات الفنية والاستراتيجية التي ناقشت أحدث التطورات في مجالات تحديد الهوية الجنائية، وإدارة الحوادث الجماعية، والتقنيات الحديثة المرتبطة بالبصمات والحمض النووي وطب الأسنان الشرعي، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالحوادث المعقّدة وآليات الاستجابة متعددة الجهات. واستعرض المؤتمر عدداً من التجارب الدولية والدروس المستفادة من الحوادث والكوارث العالمية، إلى جانب أحدث الممارسات المتعلقة بإدارة مسارح الحوادث واسعة النطاق، وتسريع عمليات تحديد الهوية، وتطوير أنظمة تبادل البيانات والمعلومات الجنائية، بما يُسهم في رفع كفاءة الاستجابة الدولية وتعزيز التنسيق بين الجهات الشرطية والطب الشرعي والشركاء المعنيين. وتأتي المشاركة امتداداً لجهود شرطة أبوظبي في تعزيز الجاهزية الاستباقية، وتطوير القدرات التخصصية في مجالات إدارة الكوارث والأمن الإنساني، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كشريك دولي فاعل في المنظومات الأمنية والشرطية العالمية، بما يسهم في دعم الأمن المجتمعي وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الإنسانية والأمنية.

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تكرّم شخصاً أنقذ آخر من الغرق
شرطة أبوظبي: «الخدمة الوطنية» تعزّز جاهزية الكوادر للمستقبل
المصدر: وام
الإنتربول
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
رئيس الدولة يشارك في قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا
علوم الدار
رئيس الدولة يشارك في قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا
15 يونيو 2026
رئيس الدولة يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية
علوم الدار
رئيس الدولة يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية
اليوم 13:29
«مبادلة» تستثمر في مشروع «جرين لينك» بالشراكة مع «إكويتيكس»
علوم الدار
«مبادلة» تستثمر في مشروع «جرين لينك» بالشراكة مع «إكويتيكس»
اليوم 12:22
أسطورة الشطرنج يرشح النرويج لبلوغ ربع النهائي
الرياضة
أسطورة الشطرنج يرشح النرويج لبلوغ ربع النهائي
اليوم 12:12
«استراحة الترطيب» تثير الأزمات في المونديال
الرياضة
«استراحة الترطيب» تثير الأزمات في المونديال
اليوم 12:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©