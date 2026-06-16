على هامش أعمال قمة مجموعة السبع في إيفيان..رئيس الدولة والرئيس الفرنسي يبحثان علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، فخامة إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك في إطار زيارة عمل يشارك خلالها سموّه في أعمال قمة مجموعة السبع التي تُعقد في مدينة إيفيان خلال الفترة من 15 إلى 17 من شهر يونيو 2026. وبحث صاحب السمو رئيس الدولة وفخامة إيمانويل ماكرون، خلال اللقاء، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وفرص تطويره، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة، بجانب المجالات الثقافية، وغيرها من المجالات الحيوية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزها. كما تطرّق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وأعرب سموّه، في بداية اللقاء، عن شكره للرئيس الفرنسي لحفاوة الاستقبال التي حظي بها، معبِّراً عن تقديره لدعوة فخامته إلى حضور قمة مجموعة السبع، متمنياً له التوفيق في قيادة اجتماعات المجموعة لصالح تنمية شعوبها وازدهارها وشعوب العالم أجمع.