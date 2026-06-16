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رئيس الدولة يلتقي الرئيس الأميركي على هامش قمة مجموعة السبع ويبحثان العلاقات الاستراتيجية والتطورات الإقليمية

رئيس الدولة يلتقي الرئيس الأميركي على هامش قمة مجموعة السبع ويبحثان العلاقات الاستراتيجية والتطورات الإقليمية
16 يونيو 2026 18:54

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية على هامش مشاركة سموه في قمة مجموعة السبع التي تعقد في مدينة إيفيان في الجمهورية الفرنسية.

وبحث سموه والرئيس الأميركي خلال اللقاء مختلف جوانب التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك لتعزيز علاقات دولة الإمارات والولايات المتحدة بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

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كما استعرض الجانبان التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وتطرَّق اللقاء إلى الموضوعات المطروحة على جدول أعمال قمة مجموعة السبع وأهميتها في تعزيز التعاون المشترك للتعامل مع الأهداف والتحديات المشتركة.

المصدر: وام
رئيس الدولة
دونالد ترامب
قمة مجموعة السبع
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