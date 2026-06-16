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%405 نمواً بـ«المصادقات الرقمية» في «قضاء أبوظبي»

مبنى دائرة القضاء في أبوظبي (من المصدر)
17 يونيو 2026 02:01

أبوظبي (الاتحاد)

حققت دائرة القضاء في أبوظبي، قفزة نوعية في عدد المصادقات الرقمية، بتسجيل نمو بنسبة 405% خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بواقع 637 ألف مصادقة رقمية، بما يعكس جاهزية واستدامة كفاءة منظومتها الرقمية وقدرتها على مواكبة أعلى معايير الجودة والدقة. وأظهر تقرير مؤشرات أداء الربع الأول، إنجاز أكثر من 223 ألف طلب إلكتروني مدني وجزائي، بنسبة زيادة بلغت 6%، توزعت بين 195.3 ألف طلب مدني، و27.7 ألف طلب جزائي، إلى جانب عقد 153 ألف جلسة مرئية بارتفاع بلغ 16%، بما يجسّد جهود التوسع في توظيف الحلول الرقمية وتبني أفضل الممارسات العالمية. كما سجلت المنظومة الرقمية إصدار 5403 قرارات إلغاء أمر تنفيذ تلقائي خلال الربع الأول من عام 2026، عبر النظام المبتكر الذي يتيح إلغاء القرارات التنفيذية المرتبطة بالسداد بصورة فورية.

الحلول

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وفي إطار تعزيز منظومة الحلول البديلة لتسوية المنازعات، أنجزت الدائرة 2825 ملفاً عبر الوساطة والتوفيق خلال الربع الأول من عام 2026، بنسبة نمو بلغت 14%، بما يعكس تنامي الاعتماد على المسارات الودية في معالجة النزاعات وتسويتها بكفاءة وفاعلية. وعلى صعيد خدمات التوجيه والإصلاح الأسري، تعاملت الدائرة مع 2835 نزاعاً أسرياً، وقدمت 148 استشارة قانونية إلكترونية أسرية، إلى جانب نظر 3511 جلسة، وتنفيذ 6586 أمراً لرؤية المحضونين، بما يعزّز حماية الروابط الأسرية ويدعم استقرار الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع. وفيما يتعلق بالخدمات العدلية، أنجزت الدائرة 21 ألفاً و814 معاملة للكاتب العدل العام، وأكثر من 5 آلاف معاملة للكاتب العدل الخاص، إلى جانب 11 ألفاً و621 معاملة توثيق، بما يعكس قدرة المنظومة العدلية على استيعاب النمو المتزايد في حجم الطلبات على المعاملات وفق أعلى معايير الجودة والسرعة.

أبوظبي
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قضاء أبوظبي
دائرة القضاء
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