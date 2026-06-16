على هامش قمة مجموعة السبع.. رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين والتطورات الإقليمية

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم معالي فريدريش ميرتس مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية على هامش مشاركة سموه في قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية.





وبحث سموه والمستشار الألماني العلاقات الثنائية والعمل المشترك لتعزيزها خاصة في المجالات التنموية مؤكدين الحرص على مواصلة التعاون من أجل ترسيخ هذه العلاقات لما فيه مصلحة التنمية المتبادلة للبلدين وشعبيهما الصديقين.





كما استعرض الجانبان التطورات في منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتطرق اللقاء أيضاً إلى القضايا المطروحة على أجندة قمة مجموعة السبع وأهميتها في تعزيز التعاون في مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الازدهار المشترك.