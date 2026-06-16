الاتحاد النسائي ينظّم «المرأة الليبية.. تاريخ وريادة»

أبوظبي (وام)



نظّم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع المجموعة الدبلوماسية لعقيلات السلك الدبلوماسي، منتدى «المرأة الرائدة: المرأة الليبية.. تاريخ وريادة»، وذلك في مقر الاتحاد النسائي العام بأبوظبي، ضمن سلسلة الملتقيات الدبلوماسية الثقافية التي يتبناها الاتحاد؛ بهدف تسليط الضوء على الإرث الثقافي والريادي للمرأة في الدول الشقيقة والصديقة.

وشهد المنتدى حضور الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان، إلى جانب نخبة من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية والثقافية، حيث سلّط الضوء على مسيرة المرأة الليبية وإسهاماتها التاريخية ودورها في مختلف مجالات التنمية وصنع القرار وريادة الأعمال.

وأكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن المنتدى يأتي تجسيداً لرؤية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في دعم وتمكين المرأة محلياً وإقليمياً ودولياً.

وقالت: «إننا في الاتحاد النسائي العام نفخر باستضافة هذه النخبة من القيادات النسائية الليبية الشقيقة، لنحتفي معاً بمسيرة العطاء والإنجاز للمرأة الليبية، كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى معالي رندة محمد غريب، وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، وآية علي أبوجازية، حرم سفير دولة ليبيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، والجالية الليبية، وجميع المساهمين الذين تفانوا في تنظيم هذا اللقاء والخروج به في أبهى صورة». وأضافت: «إن هذه الملتقيات الدبلوماسية الثقافية تهدف إلى توثيق التجارب الإنسانية الملهمة، وتعزيز الشراكات التي تسهم في الارتقاء بدور المرأة، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء مجتمعات مزدهرة وقائمة على المعرفة».



منصة فاعلة

في كلمتها خلال المنتدى، أكدت معالي رندة محمد غريب، أن الحدث يجسد عمق الشراكة الراسخة بين دولة الإمارات ودولة ليبيا، وقالت: «نثمّن التجربة الرائدة لدولة الإمارات في مجال تمكين المرأة، إن هذا المنتدى يشكّل منصة فاعلة لتبادل الخبرات، انطلاقاً من إيماننا بأن المرأة شريك أساسي في صناعة التنمية وصياغة المستقبل، وقد أثبتت كفاءتها في مواجهة التحديات ومواصلة دورها المؤثر في بناء المجتمعات».

من جانبها، أعربت آية علي أبوجازية، عن اعتزازها بهذه المبادرة، وقالت: «جاءت فكرة هذا المنتدى انطلاقاً من رغبة صادقة في تسليط الضوء على مسيرة المرأة الليبية وإسهاماتها وتجاربها. نتقدم بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» على دعمها المستمر للمرأة، كما نشكر الاتحاد النسائي العام على احتضانه لهذا اللقاء، آملين أن يشكل مساحة لفتح آفاق جديدة للتعاون الثقافي والإنساني بين الشعبين الشقيقين».



الجسور

أكدت الفعالية أن الدبلوماسية الثقافية تمثّل أحد أهم الجسور للتقارب بين الشعوب، والتعريف بالتراث والهوية الوطنية، بما يسهم في بناء صورة حضارية.



تاريخ وريادة

استهل المنتدى أعماله بجلستين حواريتين ثريتين، حملت الأولى عنوان «المرأة الليبية.. تاريخ وريادة»، بمشاركة معالي رندة محمد غريب وآية علي أبوجازية.

بينما تناولت الجلسة الثانية محور «المرأة الليبية بين التحديات والفرص»، بمشاركة كل من: نادرة محمد عون، مستشار وزير الدولة لشؤون المرأة في دولة ليبيا، وإسراء بدر الدين البكوش، مستشارة لشؤون التعاون الدولي في دولة ليبيا.