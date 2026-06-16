«تنفيذي الشارقة» يعتمد تسهيلات حكومية لدعم الأنشطة الاقتصادية

الشارقة (الاتحاد)



عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماعه الدوري برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

ورفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو الشيوخ، وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمّتين العربية والإسلامية، بمناسبة العام الهجري الجديد، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يجعله عاماً مليئاً بالخير والازدهار والأمن والأمان.

واعتمد المجلس تسهيلات اقتصادية حكومية بهدف دعم الأنشطة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز تنافسية الإمارة بتقديم أفضل الخدمات للمؤسسات والشركات الخاصة، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتشمل التسهيلات دعم مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة ومنها: قطاع السياحة والفندقة، والقطاع التجاري والصناعي والإنشائي، وقطاع البنية التحتية والمواصلات. وتضمنت التسهيلات الاقتصادية تقديم جملة من الإعفاءات والتأجيلات المالية والإجراءات الداعمة لقطاع الاقتصاد، بما يدعم عمل الشركات والمؤسسات، ويسهم في تعزيز استمرارية الأعمال، ودعم أصحاب المشاريع ورواد الأعمال، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تواكب متطلبات التنمية الاقتصادية، وتسهم في رفع كفاءة مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة.

وتشارك في تقديم التسهيلات الاقتصادية الحكومية كلٌّ من: دائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة الأشغال العامة، ودائرة التخطيط والمساحة، ودائرة الطيران المدني، ودائرة شؤون البلديات، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي، وهيئة مطار الشارقة الدولي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبلديات مدن إمارة الشارقة، وهيئة الشارقة للدفاع المدني.



الدليل التنظيمي

أصدر المجلس قراراً بشأن تشكيل مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة، برئاسة الدكتور وليد إبراهيم الصايغ، وعضوية كلٍّ من: الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، نائباً للرئيس، والدكتور حسن محمد دياب، وحسن عبدالفتاح باشا، وهدى حسن الياسي.

كما أصدر المجلس قراراً بشأن فضِّ دور الانعقاد العادي الأول من الفصل السنوي الحادي والعشرين للمجالس البلدية في إمارة الشارقة، وذلك يوم الخميس بتاريخ 17 محرم 1448هـ، الموافق 02 يوليو 2026م، على أن تستمر اللجان العامة في المجالس البلدية بتسيير أعمال المجالس فيما بين أدوار الانعقاد.

واعتمد المجلس الدليل التنظيمي الموحّد للإصدارات الحكومية في إمارة الشارقة، والذي يهدف إلى رفع مستوى الشفافية والمصداقية في نشر المعلومات والبيانات الرسمية، وذلك من خلال تشكيل إطار تنظيمي للمنشورات والمطبوعات الحكومية لتتوافق مع توجهات الإمارة والسياسات الإعلامية التي تصدرها جهات الاختصاص. وسيعمل الدليل على تنظيم آلية إعداد وتداول المطبوعات الحكومية، وتوحيد منهجية العمل والمعايير وضمان الالتزام والتوثيق، وتعزيز ثقة المجتمع في المحتوى الرسمي الصادر من الجهات الحكومية، إضافة إلى ترسيخ مبادئ المسؤولية الإعلامية، ودعم النشر الإلكتروني كخيار أساسي لنشر المطبوعات، وتعزيز التحول الرقمي.

واطّلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون بشأن تنظيم استخدام الطائرات من دون طيار في إمارة الشارقة، ووجَّه المجلس برفع مشروع القانون إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، توطئةً لإصداره.

كما اطّلع المجلس على رد دائرة شؤون الضواحي بشأن توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول مناقشة سياسات الدائرة، حيث أشاد الرد بالتوصيات المطروحة من قبل المجلس الاستشاري، والتي ستسهم في تعزيز مستوى جودة الحياة للمواطنين في إمارة الشارقة، بما ينعكس إيجاباً على ازدهار المجتمع وتطوره، وتضمَّن الرد العمل على وضع التوصيات موضع التنفيذ.