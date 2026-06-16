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علوم الدار

رئيس الدولة يلتقي رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية على هامش مشاركته في قمة مجموعة السبع في فرنسا

رئيس الدولة يلتقي رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية على هامش مشاركته في قمة مجموعة السبع في فرنسا
16 يونيو 2026 23:41

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع كل من معالي أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، ومعالي أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وسبل تعزيزه، بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، وذلك على هامش مشاركة سموه في قمة مجموعة السبع التي تستضيفها الجمهورية الفرنسية في مدينة إيفيان خلال الفترة من 15 إلى 17 من شهر يونيو الجاري.

وتطرق اللقاء إلى عملية التفاوض بشأن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الجارية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، وأهميتها في ترسيخ العلاقات الثنائية، وما تمثِّله من إطار عمل مؤسسي شامل لدعم التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات والقطاعات. كما بحث سموه مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي فرص تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والصحة، بما يعزز التنمية المتبادلة والازدهار المشترك.

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وأكد سموه والمسؤولان الأوروبيان حرصهما المشترك على تعزيز العلاقات الإماراتية - الأوروبية، خاصة في المجالات التنموية، مشيرين في هذا السياق إلى المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، والتي ستمثِّل بعد إنجازها نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية التجارية بين الجانبين.

كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها.

المصدر: وام
أروسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية
رئيس الدولة
رئيس المجلس الأوروبي
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