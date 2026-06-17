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علوم الدار

رئيس الدولة يلتقي الرئيس المصري على هامش المشاركة في قمة إيفيان لمجموعة السبع

رئيس الدولة يلتقي الرئيس المصري على هامش المشاركة في قمة إيفيان لمجموعة السبع
17 يونيو 2026 14:40

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك والحرص على مواصلة تعزيزهما على جميع المستويات، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.. وذلك على هامش مشاركتهما في قمة مجموعة السبع التي تعقد في مدينة إيفيان في الجمهورية الفرنسية. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها. وتطرق اللقاء إلى أهمية الموضوعات المطروحة على جدول أعمال قمة مجموعة السبع في تعزيز التعاون للتعامل مع الأهداف والتحديات العالمية المشتركة.

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المصدر: وام
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