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علوم الدار

شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة "برد صيفهم" تعزيزاً لسلامة العمال وقت الظهيرة

شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة "برد صيفهم" تعزيزاً لسلامة العمال وقت الظهيرة
17 يونيو 2026 15:25

نفذ مركز شرطة مصفح بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي مبادرة "برد صيفهم" بمنطقة مصفح الصناعية، بالتعاون مع مستشفى الأهلية - فرع مصفح، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي بالسلامة والصحة المهنية، ونشر الثقافة الوقائية بين العمال للحد من مخاطر الإجهاد الحراري خلال فصل الصيف.

وأكد العقيد يوسف محمد المهيري مدير مركز شرطة مصفح، حرص شرطة أبوظبي على تنفيذ المبادرات المجتمعية والإنسانية التي تعزز سلامة العمال وتحافظ على صحتهم، من خلال نشر الوعي بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، بما يدعم جودة الحياة ويعكس اهتمامها بمختلف فئات المجتمع.

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وأوضح أن المبادرة تأتي في إطار تعزيز الشراكة والتعاون مع الجهات الداعمة للصحة والسلامة المهنية، وترسيخ السلوكيات الوقائية للحد من مخاطر الإجهاد الحراري والإصابات المرتبطة بالعمل في الأجواء الحارة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية وتوفير بيئة عمل آمنة للعمال.

وشهدت المبادرة تفاعلاً إيجابيًا من العمال الذين أعربوا عن تقديرهم لهذه المبادرة، مثمنين جهود شرطة أبوظبي وشركائها في تعزيز الوعي الصحي والاهتمام بسلامة العمال، بما يجسد قيم المسؤولية المجتمعية والتعاون الإيجابي.

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
العمال
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