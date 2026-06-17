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علوم الدار

محمد بن راشد: شعارنا دائماً.. نقول ما نفعل ونفعل ما نقول

محمد بن راشد: شعارنا دائماً.. نقول ما نفعل ونفعل ما نقول
17 يونيو 2026 16:43

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، "دبي الأفعال"، مؤكداً أن فلسفة دبي في العمل، قائمة على تحقيق نتائج استثنائية في وقت قياسي بإتقان وتميُّز.

وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس": "فلسفة دبي في العمل، قائمة على تحقيق نتائج استثنائية في وقت قياسي بإتقان وتميُّز.. السرعة لا تعني التسرع والجودة لا تعني البطء والطموح لا قيمة له بلا تنفيذ.. Dubai-it تعني إنجازاً سريعاً، وتنفيذاً متقناً ومتميزاً، ونتائج يراها العالم في وقت قياسي.

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أطلقنا "دبي الأفعال"، لننقل فلسفة دبي في العمل للأجيال، ونغرسها ثقافة عمل في مؤسساتنا وشركاتنا، ونبني بها القفزات القادمة، شعارنا دائماً، "نقول ما نفعل.. ونفعل ما نقول".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
دبي
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