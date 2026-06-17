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«شرطة دبي» تبحث سُبل الحد من الحوادث المرورية المرتبطة بالمركبات الثقيلة

عصام العور ومحمد الأذن والحضور خلال الاجتماع (من المصدر)
18 يونيو 2026 01:09

دبي (الاتحاد)

أكد العميد عصام إبراهيم العور، نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أهمية تعزيز التكامل والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين للحد من الحوادث المرورية، من خلال دراسة مسبباتها، وتحليل مؤشراتها، ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها، بما يدعم جهود الارتقاء بمنظومة السلامة المرورية في الإمارة.
وأوضح أن المركبات الثقيلة تُعد عنصراً مهماً في دعم الحركة الاقتصادية والتنموية، الأمر الذي يستوجب الالتزام بأعلى معايير السلامة من قبل جميع الأطراف المعنية، من خلال التقيد بالأنظمة المرورية، وإجراء الفحوصات الدورية للمركبات، والتأكد من جاهزية السائقين، ورفع مستوى الوعي لديهم بالمخاطر المحتملة أثناء القيادة.
جاء ذلك، خلال اجتماع تنسيقي عقده مع محمد الأذن، مدير قسم السلامة المرورية في مؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات، وعبدالله المهري، مدير قسم الرقابة في الهيئة، بحضور مديري الإدارات الفرعية في الإدارة العامة للمرور والمعنيين من الهيئة، حيث ناقش الاجتماع الحوادث المرورية التي تكون المركبات الثقيلة طرفاً متسبباً فيها.

مواقع الخطورة

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ناقش الاجتماع عدداً من المقترحات والتوصيات المتعلقة بتطوير آليات المتابعة والرصد، والاستفادة من الدراسات والتحليلات المرورية في تحديد مواقع الخطورة وأنماط الحوادث المرتبطة بالمركبات الثقيلة، بما يدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، ويعزز كفاءة التدخلات الوقائية، ويسهم في تحقيق مستهدفات شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات الرامية إلى توفير بيئة مرورية أكثر أمناً وسلامة للجميع.

الحوادث
الحوادث المرورية
دبي
شرطة دبي
المركبات الثقيلة
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