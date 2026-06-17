شرطة أبوظبي تبحث آفاق التعاون المستقبلي خلال زيارتها «يوروساتوري» باريس

أبوظبي (الاتحاد)



زار وفد من القيادة العامة لشرطة أبوظبي معرض «يوروساتوري 2026»، أحد أبرز المعارض العالمية المتخصّصة في الصناعات الدفاعية والأمنية.

وتأتي زيارة الوفد للمعرض المقام في العاصمة الفرنسية باريس، في إطار الحرص على مواكبة أحدث التقنيات والتطورات العالمية في المجالات الأمنية والدفاعية، وتعزيز الشراكات والتعاون مع المؤسسات والجهات الدولية ذات الصلة. واطّلع الوفد خلال جولته على أحدث المنتجات والحلول الأمنية والدفاعية والتقنيات المتقدمة التي تستعرضها الشركات العالمية المشاركة، والتي شملت أنظمة الأمن الذكية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والمركبات المتخصّصة، والحلول المبتكرة الداعمة لعمليات حفظ الأمن وتعزيز السلامة العامة، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار ومواكبة المتغيرات المتسارعة في القطاعين الأمني والدفاعي.

كما عقد الوفد عدداً من اللقاءات الثنائية مع رؤساء وممثلي الجهات المحلية والدولية المشاركة في المعرض، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في المجالات الأمنية والتقنية.



تطوير الشراكات

على هامش الزيارة، التقى رئيس الوفد العقيد الدكتور عبدالله ناصر المزروعي، المفوض العام لمعرض يوروساتوري، والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج، حيث جرى استعراض فرص التعاون المستقبلية وتطوير الشراكات في المجالات الأمنية والدفاعية، بما يدعم تبادل الخبرات وبناء منظومة عمل متقدمة تستشرف متطلبات المستقبل.