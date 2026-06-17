«دلوك» يتجاوز مليون تنزيل

دبي (الاتحاد)



أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، تحقيق تطبيق «دلوك DXB» لمواقيت الصلاة العالمية إنجازاً نوعياً منذ إطلاقه قبل عامين، بتجاوزه حاجز المليون وخمسة وثلاثين ألف عملية تنزيل بالتزامن مع نهاية العام الهجري 1447هـ.

أظهرت الإحصائيات أن عدد مرات الدخول إلى التطبيق من مجموع المستخدمين خلال العام الماضي بلغ 187 مليون زيارة، بمتوسط 310 مرات لكل مستخدم، للاستفادة من خدماته المتنوعة، وقد نجح التطبيق في تعزيز التواصل مع أكثر من ربع مليون مستخدم بشكل أسبوعي، من خلال استلام الإشعارات الخاصة بمميزات التطبيق وتحديثاته المستمرة. ولاقى التطبيق انتشاراً واسعاً في عدد مستخدميه في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي تجاوز نصف مليون مستخدم، والنصف الآخر موزّع على مختلف دول العالم، تتصدرها المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، وألمانيا، والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وسلطنة عُمان، كما لوحظ انتشاراً جيداً في كل من بنجلاديش والهند والسنغال، والجزائر، والمغرب، وفرنسا، وهولندا، وبلجيكا.

وفي إحصائيات اليوم الواحد، سجل التطبيق أعلى استخدام له في شهر رمضان الماضي، بواقع 130 ألف مستخدم نشط، فيما يصل في الأيام الاعتيادية قريباً من 50 ألف مستخدم فاعل.