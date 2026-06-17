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علوم الدار

«الرعاية الأسرية» تطلق الحلقة الثانية من «وتين»

بودكاست «وتين» يهدف لتعزيز الوعي المجتمعي ودعم استقرار الأسرة (من المصدر)
18 يونيو 2026 01:10

أبوظبي (وام) 

أعلنت هيئة الرعاية الأسرية في أبوظبي بثّ الحلقة الثانية من بودكاست «وتين»، المبادرة التوعوية التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي، ودعم استقرار الأسرة وتماسكها، من خلال تقديم محتوى متخصص ومبسط يلامس واقع الأسر وتحدياتها اليومية، انسجاماً مع مستهدفات «عام الأسرة».
واستضافت الحلقة الثانية الدكتورة منى البحر، مستشار معالي رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، وجاءت تحت عنوان «الطمأنينة تبدأ من البيت: كيف ندعم مرونة الأسر في الأوقات الصعبة؟».
تناولت الحلقة موضوع تعامل الأسرة مع مختلف أنواع التحديات والضغوط، من خلال عدد من المحاور الأساسية التي تحاكي أولويات الأسرة والمجتمع، مما يعكس التزام هيئة الرعاية الأسرية بدورها في ترسيخ منظومة داعمة ووقائية، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتشجيع الأسر على طلب الدعم عند الحاجة، ضمن بيئة تحفظ الخصوصية، وتعزّز الكرامة الإنسانية.

منظومة داعمة ووقائية للأسرة

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تؤكد الحلقة التزام هيئة الرعاية الأسرية بدورها في بناء منظومة داعمة ووقائية للأسرة، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتشجيع الأفراد والأسر على طلب الدعم عند الحاجة ضمن بيئة تحفظ الخصوصية، وتصون الكرامة الإنسانية. ويهدف «البودكاست» إلى تسليط الضوء على القضايا الأسرية المعاصرة، وتقديم إرشادات عملية ونقاشات متخصصة يشارك فيها خبراء ومختصون، بما يسهم في تمكين الأفراد والأسر من التعامل مع التحديات المختلفة بثقة ووعي، وتعزيز جودة الحياة في المجتمع. ويمكن متابعة الحلقة الثانية من بودكاست «وتين» عبر منصة «يوتيوب»: https://www.youtube.com/watch?v=rcs5CVz59G4 ويعكس بودكاست «وتين» رؤية «الهيئة» الرامية إلى بناء أسر أكثر استقراراً وتماسكاً، من خلال توفير منصات معرفية تسهم في نشر الوعي، وتعزيز الترابط الأسري والمجتمعي.

أبوظبي
عام الأسرة
دائرة تنمية المجتمع
هيئة الرعاية الأسرية
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