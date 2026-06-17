حمدان بن زايد يطلع على مشاريع «مدن القابضة» التنموية والاستثمارية المستقبلية في منطقة الظفرة

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في قصر النخيل بأبوظبي، وفداً من مجموعة مدن القابضة برئاسة معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية في أبوظبي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، للاطلاع على خطط المجموعة ومشاريعها التنموية والاستثمارية التي تعتزم تنفيذها مستقبلاً في منطقة الظفرة، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز جودة الحياة، وذلك بحضور سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان.

وأكد سموه أن ما تشهده منطقة الظفرة من مشاريع تنموية نوعية يأتي في إطار الدعم والاهتمام الكبيرين من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وحرص سموه على توفير مقومات التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في مختلف مناطق الدولة، بما يحقق تطلعات المواطنين ويدعم مسيرة التقدم والازدهار.





واطلع سموه على أبرز المبادرات والمشاريع المستقبلية التي تعتزم مجموعة مدن القابضة تنفيذها، إلى جانب الخطط الرامية إلى تعزيز البنية التحتية واستقطاب الاستثمارات النوعية وتوفير بيئات عمرانية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من المشاريع المستقبلية المقترحة في منطقة الظفرة، والتي من شأنها الإسهام في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية، وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى دعم النمو العمراني المستدام ورفع جودة الحياة للسكان، بما ينسجم مع رؤية أبوظبي للتنمية الشاملة والمستدامة.





من جانبه، أعرب معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، عن بالغ شكره وتقديره لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على دعمه المتواصل وحرصه الدائم على متابعة المبادرات والمشاريع التنموية في منطقة الظفرة، مؤكداً حرص المجموعة على تنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وتعزيز جاذبية المنطقة للاستثمار ورفع جودة الحياة.

حضر الاستقبال، سعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة عبدالله الساهي، العضو المنتدب لمجموعة مدن القابضة، وسعادة عيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.