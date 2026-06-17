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علوم الدار

ضاحي خلفان يتلقى رسالة دكتوراه حول «قنوات الملاحة»

ضاحي خلفان لدى تسلمه نسخة من رسالة عبداللطيف الصيادي (من المصدر)
18 يونيو 2026 01:11

دبي (الاتحاد)

تسلّم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، من الدكتور عبداللطيف الصيادي، الخبير في الأرشيف والمكتبة الوطنية بديوان الرئاسة، نسخة من رسالته لنيل درجة الدكتوراه التي حصل عليها من جامعة القاهرة بتقدير «امتياز»، بعنوان: «النظام القانوني للقنوات المستخدمة في الملاحة الدولية - مع دراسة خاصة لمدى إمكانية شق قناة ملاحة دولية لوصل الخليج العربي بخليج عُمان».
تناولت الرسالة دراسة مقارنة للأنظمة القانونية الحاكمة لعدد من أهم القنوات الدولية، وهي قنوات السويس وبنما وكييل، كما خصّصت باباً مستقلاً لدراسة جدوى إنشاء قناة ملاحة دولية تربط الخليج العربي بخليج عُمان عبر دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتوجه معاليه بالشكر إلى الدكتور عبداللطيف الصيادي، خلال استقباله له بمكتبه، على هذا الإهداء القيم، مشيداً بموضوع رسالته وأهميته، ومتمنياً له التوفيق.
حضر اللقاء، اللواء أحمد المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

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