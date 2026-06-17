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علوم الدار

اختتام أول «هاكثون للسياسات التربوية»

مشاركون خلال «الهاكثون» (وام)
18 يونيو 2026 01:11

الشارقة (وام)

اختتم المركز الإقليمي للتخطيط التربوي بالتعاون مع كلية التربية بجامعة الإمارات العربية المتحدة أعمال النسخة الأولى من «هاكثون السياسات التربوية»، بمشاركة 15 طالباً وطالبة يمثلون 4 فرق من مختلف التخصصات والبرامج الأكاديمية.
جاء تنظيم هذه المبادرة في إطار اتفاقية التعاون الاستراتيجية بين المركز الإقليمي للتخطيط التربوي وكلية التربية بجامعة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي، وبناء القدرات وتطوير السياسات التعليمية، وربط المعرفة الأكاديمية بالتحديات الواقعية التي تواجه الأنظمة التعليمية.
وأكدت مهرة هلال المطيوعي، مدير المركز الإقليمي للتخطيط التربوي، أن «الهاكثون» حقق أهدافه في تنمية قدرات الطلبة في مجال تصميم وتحليل السياسات التعليمية، وأسهم في تعريفهم بالمراحل الحقيقية لصناعة السياسات المبنية على الأدلة.
وتناول «الهاكثون» عدداً من القضايا التعليمية ذات الأولوية، من بينها تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم، وإعادة تصميم أنظمة التقييم لقياس المهارات المستقبلية ورفاه الطلبة وتطوير نماذج ترخيص المعلمين القائمة على الكفايات، إضافة إلى بناء بيئات تعليمية داعمة للابتكار والإبداع.

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