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علوم الدار

6 جوائز حصدتها «إقامة دبي»

خلال تكريم «إقامة دبي» بالجوائز (من المصدر)
18 يونيو 2026 01:11

دبي (الاتحاد)

حققت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي «إقامة دبي» إنجازاً إقليمياً جديداً يضاف إلى سجلها الحافل بالتميز والريادة، بحصدها 6 جوائز ضمن جوائز تجربة المتعاملين الخليجية (Gulf Customer Experience Awards 2026)، إحدى أبرز الجوائز المتخصصة في تكريم المؤسسات الرائدة في تطوير تجارب المتعاملين والابتكار في الخدمات على مستوى منطقة الخليج.
ويعكس هذا التتويج نجاح «إقامة دبي» في بناء منظومة خدمات متكاملة ترتكز على جعل الإنسان محور التطوير، وتوظيف الابتكار والتقنيات الرقمية ورؤى المتعاملين في تصميم تجارب أكثر سهولة واستباقية، بما يواكب تطلعات دبي نحو تقديم نموذج عالمي في الخدمات الحكومية المستقبلية.
وبهذه المناسبة، أكد العميد عبدالصمد حسين سليمان، مساعد المدير العام لقطاع الريادة والمستقبل في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرةً لرؤية وتوجيهات قيادة إقامة دبي، وحرصها المستمر على ترسيخ منظومة عمل قائمة على الابتكار والتميُّز، مشيراً إلى أن الفوز بـ6 جوائز ضمن جوائز تجربة المتعاملين الخليجية 2026 يعكس جهود فرق العمل ومساعدي المدير العام والقطاعات كافة في تطوير خدمات حكومية مستقبلية تتمحور حول الإنسان، وتواكب تطلعات دبي.

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