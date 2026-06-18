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ذياب بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة أفراح النيادي والشامسي والظاهري

ذياب بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة أفراح النيادي والشامسي والظاهري
18 يونيو 2026 21:38

حضر سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأُسر الشهداء، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم سيف سالم سعيد النيادي، بمناسبة زفاف نجله ناصر إلى كريمة النخيرة محمد راشد الشامسي، وعائلة سعيد سيف سالم النيادي بمناسبة زفاف نجله سيف إلى كريمة سالم راشد مسفر الظاهري.

وأعرب سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عن خالص التهاني للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أُسرية هانئة وسعيدة.

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حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم اليوم في قاعة إرث أبوظبي، عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العرسان وجمعٌ من المدعوّين والمهنّئين.

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المصدر: وام
ذياب بن محمد بن زايد
أفراح النيادي
أفراح الشامسي
أفراح الظاهري
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