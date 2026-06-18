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«شرطة أبوظبي» تعزّز حماية الحياة الفطرية والاستدامة

جولات ميدانية ورقابية وتعامل فوري مع البلاغات والمخالفات (من المصدر)
19 يونيو 2026 02:19

أبوظبي (الاتحاد)

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عزّزت إدارة الشرطة البيئية بمديرية الدوريات الخاصة التابعة لقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، منظومة دوريات الشرطة البيئية، بالتعاون مع هيئة البيئة – أبوظبي، ضمن جهودها الرامية إلى حماية البيئة والحياة الفطرية، وترسيخ مفاهيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.
وأكدت شرطة أبوظبي أن هذه المبادرة تأتي انسجاماً مع توجهات إمارة أبوظبي في المحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، ونشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع، من خلال تكثيف الرقابة الميدانية على المحميات الطبيعية والمناطق البرية، ومتابعة الالتزام بالقوانين والتشريعات البيئية المعمول بها.
وأوضحت أن إدارة الشرطة البيئية تؤدي دوراً محورياً في حماية المحميات الطبيعية البرية على مستوى إمارة أبوظبي، عبر تنفيذ الجولات الميدانية والرقابية، والتعامل مع البلاغات والمخالفات البيئية، بما يسهم في المحافظة على الموروث البيئي وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وأشارت إلى تزويد الدوريات بأحدث الأنظمة الذكية والتقنيات المتطورة التي تعزز كفاءة العمل الميداني، وتسهم في سرعة الاستجابة ورصد المخالفات البيئية، بما يدعم الجهود المشتركة لحماية البيئة وتحقيق مستهدفات الاستدامة وجودة الحياة في إمارة أبوظبي.
وأكدت أن هذه المبادرة تجسّد التزام شرطة أبوظبي بتعزيز الشراكات المؤسسية وتبني الحلول المبتكرة الداعمة للحفاظ على البيئة، وترسيخ مكانة الإمارة نموذجاً عالمياً رائداً في الاستدامة وحماية التنوع البيولوجي.

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هيئة البيئة في أبوظبي
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