صقر غباش يترأس وفد «الوطني» في الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك وفد المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، في أعمال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، التي تُعقد تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، خلال الفترة من 19 إلى 20 يونيو 2026، في قصر المؤتمرات بمدينة مراكش، ويستضيفها مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، بالشراكة مع الشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

ويضم وفد المجلس في المنتدى كلاً من سعيد راشد العابدي، وعائشة راشد ليتيم، والدكتور أحمد عيد المنصوري، وسالم حمد العامري، وحشيمة ياسر العفاري، وسلطان سالم الزعابي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار البرلماني حول القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل دعم التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول المنطقة الأورومتوسطية والخليج، واستكشاف آفاق التعاون مع القارة الأفريقية.

ويستهل المنتدى أعماله بجلسة افتتاحية رفيعة المستوى بمشاركة رؤساء البرلمانات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء وممثلي المؤسسات المالية الدولية.

ويتضمن برنامج المنتدى عدداً من الجلسات الرئيسية، تتناول التحديات العالمية أمام الاندماج الاقتصادي والتجارة الحرة والدين العمومي، وتحفيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وإحداث قطب أورومتوسطي وخليجي للذكاء الاصطناعي، إلى جانب جلسة خاصة بأفريقيا بعنوان «منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو- أفريقية...».