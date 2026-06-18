الجمعة 19 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

صقر غباش يترأس وفد «الوطني» في الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي

وفد المجلس المشارك في المنتدى (من المصدر)
19 يونيو 2026 02:19

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد: الإمارات تواصل جهودها الإنسانية لدعم اللاجئين والنازحين
الإمارات وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون في «السياحة والطيران والمشاريع الصغيرة والمتوسطة»

يشارك وفد المجلس الوطني الاتحادي، اليوم،  برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، في أعمال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، التي تُعقد تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، خلال الفترة من 19 إلى 20 يونيو 2026، في قصر المؤتمرات بمدينة مراكش، ويستضيفها مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، بالشراكة مع الشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ويضم وفد المجلس في المنتدى كلاً من سعيد راشد العابدي، وعائشة راشد ليتيم، والدكتور أحمد عيد المنصوري، وسالم حمد العامري، وحشيمة ياسر العفاري، وسلطان سالم الزعابي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار البرلماني حول القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل دعم التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول المنطقة الأورومتوسطية والخليج، واستكشاف آفاق التعاون مع القارة الأفريقية.
ويستهل المنتدى أعماله بجلسة افتتاحية رفيعة المستوى بمشاركة رؤساء البرلمانات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء وممثلي المؤسسات المالية الدولية.
ويتضمن برنامج المنتدى عدداً من الجلسات الرئيسية، تتناول التحديات العالمية أمام الاندماج الاقتصادي والتجارة الحرة والدين العمومي، وتحفيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وإحداث قطب أورومتوسطي وخليجي للذكاء الاصطناعي، إلى جانب جلسة خاصة بأفريقيا بعنوان «منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو- أفريقية...».

صقر غباش
الإمارات
مراكش
المغرب
المجلس الوطني الاتحادي
آخر الأخبار
صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة و«موانئ أبوظبي» يوقعان اتفاقية لتعزيز الشراكة الإنسانية ودعم المرأة اللاجئة
علوم الدار
صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة و«موانئ أبوظبي» يوقعان اتفاقية لتعزيز الشراكة الإنسانية ودعم المرأة اللاجئة
اليوم 13:39
«مونفول» يحلِّق بالفوز الثالث.. «هاتريك» لخيول الإمارات في «رويال آسكوت»
الرياضة
«مونفول» يحلِّق بالفوز الثالث.. «هاتريك» لخيول الإمارات في «رويال آسكوت»
اليوم 13:15
ركين سعد تنتظر «بومة»
الترفيه
ركين سعد تنتظر «بومة»
اليوم 13:06
6 حقائق عن «النسيان».. استشِر طبيبك فوراً
الترفيه
6 حقائق عن «النسيان».. استشِر طبيبك فوراً
اليوم 12:59
المخيم العلمي الصيفي بالفجيرة ينطلق 6 يوليو
الترفيه
المخيم العلمي الصيفي بالفجيرة ينطلق 6 يوليو
اليوم 12:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©