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علوم الدار

فتح الباب للتقديم لجائزة الدراسات الإفتائية والاجتهاد الحضاري

فتح الباب للتقديم لجائزة الدراسات الإفتائية والاجتهاد الحضاري
19 يونيو 2026 02:19

أبوظبي (وام)

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أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي فتح باب الترشح لـ«جائزة الإمارات العالمية للدراسات الإفتائية والاجتهاد الحضاري - دورة عام الأسرة 2026»، داعياً الباحثين والمتخصصين إلى المشاركة في الجائزة التي تهدف إلى دعم البحث العلمي في مجال الإفتاء، وتحفيز الاجتهاد الحضاري في القضايا المستجدة، والإسهام في تطوير الدراسات الإفتائية وتعزيز حضورها في معالجة التحديات المعاصرة. 
وقال معالي العلامة عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه - رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي: إنَّ جائزة الإمارات العالمية للدراسات الإفتائية والاجتهاد الحضاري تُمثّل مبادرة علمية تنطلق من رؤية دولة الإمارات في دعم المعرفة وتعزيز دور البحث العلمي في خدمة المجتمعات، مشيراً إلى أنَّ الجائزة تسعى إلى تشجيع الدراسات التي تستوعب متغيرات العصر وتقدم معالجات علمية رصينة للقضايا المستجدة في ضوء مقاصد الشريعة وقيمها الإنسانية. 
وأضاف معاليه أنَّ دولة الإمارات أرست نموذجاً رائداً في الاجتهاد المؤسسي وتطوير المنظومة الإفتائية، وأنَّ هذه الجائزة تأتي امتداداً لهذا النهج من خلال توفير منصة علمية عالمية تسهم في تطوير الدراسات الإفتائية، وتدعم الباحثين والمؤسسات العلمية في إنتاج المعرفة الشرعية. 
من جانبه، أوضح الدكتور سبع سالم الكعبي - الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أنَّ باب الترشح للجائزة متاح للباحثين والمتخصصين وفق الشروط والضوابط المعتمدة. 

مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
الإمارات
عبدالله بن بيه
عام الأسرة
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