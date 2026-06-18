حاكم أم القيوين وأحمد بن محمد وسيف بن زايد يحضرون أفراح صديقي وخوري

دبي (الاتحاد)



حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالحميد أحمد صديقي بمناسبة زفاف نجله «محمد» على كريمة أحمد هاشم خوري.

كما حضر الحفل الذي أقيم في قاعة الشيخ سعيد في مركز دبي التجاري العالمي، الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الرقمية.

كما حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، حفل الاستقبال الذي أقيم بذات المناسبة.

وحضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، حفل الاستقبال الذي أقيم بالمناسبة ذاتها.

كما حضر معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، حفل الاستقبال الذي أقيم بذات المناسبة.

رافق معاليه، خلال حضور حفل الاستقبال، معالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.

وقدم سموهم والشيوخ التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنين لهما حياة أُسرية سعيدة.