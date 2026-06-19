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علوم الدار

بلدية رأس الخيمة تطلق "سندك" لتخفيف تكاليف بناء مساكن المواطنين

بلدية رأس الخيمة تطلق "سندك" لتخفيف تكاليف بناء مساكن المواطنين
19 يونيو 2026 13:53

أطلقت دائرة بلدية رأس الخيمة، مبادرة بعنوان "سندك" لتوفير مواد وخدمات البناء الخاصة بمساكن المواطنين بأسعار تفضيلية، في خطوة تستهدف دعم الأسر المواطنة والحد من الأعباء المالية المرتبطة بإنشاء الفلل السكنية الخاصة. 

وتعمل البلدية بالتعاون مع عدد من الشركات والمختبرات المعتمدة على توفير خيارات بأسعار تفضيلية للمواطنين أصحاب الفلل السكنية الخاصة، مع ضمان الالتزام بمعايير الجودة والمتطلبات الفنية المعتمدة. 

 

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وتركز "سندك" على عدد من المواد والخدمات الأساسية بما في ذلك الخرسانة الجاهزة والإسمنت وخدمات فحص التربة، وذلك ضمن إطار يحقق التوازن بين الجودة والتكلفة، ويسهم في تعزيز شفافية الأسعار. 

 

وتشمل المبادرة توفير قائمة محدثة شهرياً لأسعار عدد من المواد والخدمات الأساسية في قطاع البناء، لضمان مواكبة المتغيرات التي قد تطرأ على السوق.

المصدر: وام
رأس الخيمة
المواطنين
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