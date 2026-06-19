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علوم الدار

شرطة أبوظبي: 1000 درهم و6 نقاط مرورية لرمي المخلفات من المركبات

شرطة أبوظبي: 1000 درهم و6 نقاط مرورية لرمي المخلفات من المركبات
19 يونيو 2026 14:06

أكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم، أهمية التزام السائقين ومستخدمي الطرق بالسلوكيات الحضارية التي تعكس الصورة المشرقة لإمارة أبوظبي، داعية إلى تجنب رمي المخلفات من المركبات أثناء القيادة حفاظاً على البيئة والصحة العامة والمظهر الحضاري للإمارة.
وأوضحت أن رمي المخلفات من المركبات يُعد مخالفة مرورية وفق المادة (71) من قانون السير والمرور، وتترتب عليها مخالفة مالية بقيمة (1000) درهم وتسجيل (6) نقاط مرورية بحق السائق المخالف.
ودعت السائقين إلى توعية الركاب المرافقين لهم بضرورة التخلص من النفايات والمخلفات في الأماكن المخصصة لها، والالتزام بالممارسات الإيجابية التي تسهم في تعزيز السلامة البيئية والمحافظة على النظافة العامة، مؤكدة أن هذا السلوك السلبي يؤدي إلى تلوث البيئة والإضرار بالمظهر الحضاري للإمارة.

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