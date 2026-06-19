بلدية أبوظبي تنظّم زيارات ميدانية لكبار المواطنين

أبوظبي (الاتحاد)

حرصاً على تعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، وترسيخ نهج القرب من المتعاملين، لاسيما كبار المواطنين، بما يعكس الالتزام بتقديم خدمات نوعية تسهم في الارتقاء بجودة الحياة، نظّمت بلدية مدينة أبوظبي حملة مجتمعية بعنوان «جارك سندك» في مختلف المدن التابعة للبلدية.

واستهدفت الحملة كبار المواطنين وأفراد المجتمع، من خلال تنفيذ زيارات ميدانية مباشرة إلى مناطق سكنهم، بهدف التعريف بالخدمات البلدية والمرافق التابعة للبلدية، وشرح آليات الاستفادة منها بالشكل الأمثل، بما يضمن وصول الخدمات والمعلومات إلى مختلف فئات المجتمع.

وتضمّنت الحملة لقاءات ميدانية مع كبار المواطنين وأفراد المجتمع، جرى خلالها الاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، والتعرف على احتياجاتهم ضمن مناطقهم، بما يعزّز قنوات التواصل الفعّال بين البلدية والمجتمع، ويدعم تطوير خدمات البلدية وفق تطلعات السكان واحتياجاتهم الفعلية.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن تنظيم الحملة يأتي انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على الوصول إلى أفراد المجتمع في مواقعهم، خصوصاً الفئات التي تحظى بمكانة خاصة في المجتمع مثل كبار المواطنين.