الإثنين 22 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تكرّم الطلبة المتفوقين تزامناً مع عام الأسرة

عمران المزروعي والحضور لدى تكريم أحد المتفوقين (من المصدر)
20 يونيو 2026 01:31

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مقصود كروز يشارك في مناقشات رفيعة المستوى في البرلمان الأوروبي
الإمارات تتضامن مع قطر في انفجار مصنع بمنطقة رأس لفان الصناعية
عام الأسرة
تابع التغطية كاملة

كرّم اللواء عمران أحمد المزروعي، مدير قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، الطلبة المتفوقين من المرشحين في جامعة زايد العسكرية والدارسين في الجامعات داخل الدولة وخارجها، وذلك تزامناً مع عام الأسرة 2026، وبحضور مديري الإدارات بالقطاع وأسر الطلبة وأولياء أمورهم.
وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بدعم الطلبة المتميزين وتحفيزهم على مواصلة التفوق والنجاح، انطلاقاً من نهجها في الاستثمار بالعنصر البشري وإعداد الكفاءات الوطنية القادرة على مواكبة متطلبات المستقبل والإسهام في مسيرة التنمية المستدامة.
وأوضح أن تنظيم هذه المبادرة تزامناً مع عام الأسرة 2026 يجسّد اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز دور الأسرة كشريك رئيسي في صناعة النجاح والتميّز.

أبوظبي
شرطة أبوظبي
الإمارات
عام الأسرة
الطلاب المتفوقين
الطلبة المتفوقين
جامعة زايد العسكرية
آخر الأخبار
مارادونا مر من هنا.. الأرجنتين تحتفل بالذكرى الـ 40 لـ«هدف اليد»
الرياضة
مارادونا مر من هنا.. الأرجنتين تحتفل بالذكرى الـ 40 لـ«هدف اليد»
اليوم 22:37
إنفيديا تطور تقنيات أمان لتمكين الروبوتات البشرية من العمل مع الإنسان
الذكاء الاصطناعي
إنفيديا تطور تقنيات أمان لتمكين الروبوتات البشرية من العمل مع الإنسان
اليوم 22:26
«الشراع الحديث» يشارك في بطولة البارح الدولية بالبحرين
الرياضة
«الشراع الحديث» يشارك في بطولة البارح الدولية بالبحرين
اليوم 22:24
فرنسا تستعد لموجة حر شديدة تستمر على مدار هذا الأسبوع
الأخبار العالمية
فرنسا تستعد لموجة حر شديدة تستمر على مدار هذا الأسبوع
اليوم 22:18
ميسي «السابع عشر» يحطم الرقم القياسي في كأس العالم
الرياضة
ميسي «السابع عشر» يحطم الرقم القياسي في كأس العالم
اليوم 22:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©