شرطة أبوظبي تكرّم الطلبة المتفوقين تزامناً مع عام الأسرة

أبوظبي (الاتحاد)

كرّم اللواء عمران أحمد المزروعي، مدير قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، الطلبة المتفوقين من المرشحين في جامعة زايد العسكرية والدارسين في الجامعات داخل الدولة وخارجها، وذلك تزامناً مع عام الأسرة 2026، وبحضور مديري الإدارات بالقطاع وأسر الطلبة وأولياء أمورهم.

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بدعم الطلبة المتميزين وتحفيزهم على مواصلة التفوق والنجاح، انطلاقاً من نهجها في الاستثمار بالعنصر البشري وإعداد الكفاءات الوطنية القادرة على مواكبة متطلبات المستقبل والإسهام في مسيرة التنمية المستدامة.

وأوضح أن تنظيم هذه المبادرة تزامناً مع عام الأسرة 2026 يجسّد اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز دور الأسرة كشريك رئيسي في صناعة النجاح والتميّز.