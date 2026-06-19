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علوم الدار

أحمد الصايغ: «الدفاع المدني» يوظّف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الريادة العالمية

أحمد الصايغ متحدثاً خلال الورشة (وام)
20 يونيو 2026 01:31

عجمان (وام)

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شهد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيس الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، ورشة «مبادرات مشاريع الذكاء الاصطناعي المساعد للدفاع المدني» التي عقدت أمس، في مقر الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، في إطار جهود الهيئة لتوظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الإسعاف والدفاع المدني وتعزيز جاهزيتها المستقبلية. 
واطلع معاليه، بحضور الدكتور اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني، والعميد رائد عبيد الزعابي، مدير عام الدفاع المدني عجمان، ومديري هيئات الدفاع المدني والإدارات الإقليمية على مستوى الدولة، على مخرجات الورشة والمبادرات والمشاريع المستقبلية التي تستهدف توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد في تطوير منظومة الإسعاف والدفاع المدني، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، ودعم سرعة الاستجابة للحوادث والطوارئ، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في بناء منظومة خدمات حكومية ذكية ومستدامة. 
وأكد معاليه أن الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني ماضية في تبني أحدث التقنيات والحلول الذكية لتعزيز جاهزية المنظومة الوطنية، مشيراً إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد يمثّل خطوة متقدمة نحو تطوير خدمات استباقية ترتكز على الابتكار وتحليل البيانات.
من جانبه، أكد قائد عام الدفاع المدني الدكتور اللواء جاسم محمد المرزوقي، أن الذكاء الاصطناعي المساعد لم يعُد مجرد تقنية مستقبلية، بل أصبح شريكاً فاعلاً في تطوير بيئات العمل الحديثة.
وقدّم مديرو الهيئات والمديرون العامون للدفاع المدني بالدولة عرضاً لعدد من المبادرات والمشاريع الابتكارية الرامية إلى تعزيز منظومة الإسعاف والدفاع المدني الذكية والمستدامة، من خلال توظيف أحدث التقنيات والأنظمة الذكية، بمشاركة قيادات ومسؤولين من الهيئات والإدارات، إلى جانب مختصين وخبراء في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

أحمد الصايغ
الدفاع المدني
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي المساعد
الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني
الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان
الإدارة العامة للدفاع المدني
جاسم محمد المرزوقي
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