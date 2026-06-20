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برعاية ولي عهد رأس الخيمة.. إقامة العرس الجماعي الـ 15

برعاية ولي عهد رأس الخيمة.. إقامة العرس الجماعي الـ 15
20 يونيو 2026 09:45

حضر الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، العُرس الجماعي الخامس عشر، الذي أقيم برعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وبمشاركة 43 من أبناء الوطن.

وأقيم الحفل في قاعة البيت المتوحد بمنطقة إذن في رأس الخيمة، بحضور عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والأعيان والوجهاء والشخصيات، إلى جانب ذوي المشاركين والمدعوين.

ونقل الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، تهاني سمو ولي عهد رأس الخيمة للعرسان بهذه المناسبة المباركة، متمنياً لهم حياة أسرية ملؤها المودّة والاستقرار، وأن يوفقهم الله في بناء أُسر سعيدة تكون دعامة صالحة لمجتمع دولة الإمارات، والإشادة بجهود اللجنة المنظّمة وما قدّمته من عمل متميّز لإنجاح العرس الجماعي.

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من جهتهم، أعرب المشاركون عن خالص شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل لهذه المبادرات الوطنية وفي تعزيز التلاحم والاستقرار الأُسري، وما توليه من اهتمام الوطن.

كما حضر العُرس، الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة.

المصدر: وام
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