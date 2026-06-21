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علوم الدار

طقس صحو ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة غداً

أبوظبي
21 يونيو 2026 17:39

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:44 والمد الثاني 06:52، والجزر الأول عند الساعة 12:21 والجزر الثاني عند الساعة 01:27.

بحر عمان خفيف الموج أيضا. وسيحدث المد الأول عند الساعه 15:30 والمد الثاني 05:04، والجزر الأول عند الساعة 08:50 والجزر الثاني عند الساعة 22:38.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة                     الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                      41 29 90 20

دبي                           38 29 80 20

الشارقة                      40 30 80 25

عجمان                       38 30 80 25

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أم القيوين                    39 31 85 35

رأس الخيمة                 42 30 80 30

الفجيرة                       39 31 85 35

العـين                         45 33 70 25

ليوا                            45 26 80 15

الرويس                       35 38 85 30

السلع                          37 27 80 35

دلـمـا                          35 28 85 45

طنب الكبرى / الصغرى  35 29 85 30

أبو موسى                    35 29 75 35.

المصدر: وام
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