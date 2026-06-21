هزاع بن زايد في يوم الأب: من زايد إلى محمد بن زايد تتواصل المسيرة

بعث سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، تحية تقدير إلى كل أب ينهض بمسؤولية تربية الأجيال، وذلك بمناسبة يوم الأب.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «في "يوم الأب" تحية تقدير إلى كل الآباء الذين ينهضون بمسؤولية تربية الأجيال على القيم الأصيلة السامية».

وأضاف سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان «ومن أبينا الشيخ زايد، رحمه الله، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، تتواصل المسيرة، وتترسخ قيم البذل والعطاء والرؤية الحكيمة التي هي صمام الأمان وجوهر التقدم والازدهار».

في "يوم الأب" تحية تقدير إلى كل الآباء الذين ينهضون بمسؤولية تربية الأجيال على القيم الأصيلة السامية، ومن أبينا الشيخ زايد "رحمه الله" إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد "حفظه الله" تتواصل المسيرة، وتترسخ قيم البذل والعطاء والرؤية الحكيمة التي هي صمام الأمان وجوهر التقدم والازدهار pic.twitter.com/oPgfpcEvwu — هزاع بن زايد (@HazzaBinZayed) June 21, 2026