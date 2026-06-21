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علوم الدار

هزاع بن زايد في يوم الأب: من زايد إلى محمد بن زايد تتواصل المسيرة

هزاع بن زايد في يوم الأب: من زايد إلى محمد بن زايد تتواصل المسيرة
21 يونيو 2026 17:58

بعث سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، تحية تقدير إلى كل أب ينهض بمسؤولية تربية الأجيال، وذلك بمناسبة يوم الأب.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «في "يوم الأب" تحية تقدير إلى كل الآباء الذين ينهضون بمسؤولية تربية الأجيال على القيم الأصيلة السامية».
وأضاف سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان «ومن أبينا الشيخ زايد، رحمه الله، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، تتواصل المسيرة، وتترسخ قيم البذل والعطاء والرؤية الحكيمة التي هي صمام الأمان وجوهر التقدم والازدهار».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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