الأحد 21 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ضمن رؤية محمد بن راشد.. اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي تستعرض مستجدات تطوير التجربة الحضارية

ضمن رؤية محمد بن راشد.. اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي تستعرض مستجدات تطوير التجربة الحضارية
21 يونيو 2026 18:27

عقدت اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي اجتماعها الخامس، برئاسة معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي، رئيس اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي، وبحضور معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، نائب رئيس اللجنة، ومعالي عمر سلطان العلماء، المدير العام لمكتب سمو ولي عهد دبي، ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، المدير العام لبلدية دبي، وسعيد النظري الأمين العام للجنة.

وتعيد دبي تعريف مفهوم المظهر والسلوك الحضاري، من إطار شكلي إلى منظومة شاملة ترتبط بجودة الحياة، وتجربة السكان والزوار، والممارسات اليومية في المدينة.

وناقشت اللجنة مستجدات المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تعزيز المظهر والسلوك الحضاري للإمارة، وخطة تطوير استراتيجية متكاملة لإضاءة مدينة دبي، تعزز الهوية البصرية، وتبرز معالمها الحضارية والعمرانية.

كما ناقشت اللجنة خطة تقييم شاملة للمظهر والسلوك الحضاري، لوضع معايير وأنظمة تحافظ على صدارة دبي في تجربتها الحضارية، إضافة إلى دليل السلوكيات العامة، لترسيخ القيم الإيجابية والممارسات الحضارية في المرافق والأماكن العامة، ودليل سلوكيات الاحتفال بالمناسبات، لتعزيز الممارسات المجتمعية الإيجابية خلال الاحتفالات والفعاليات.

أخبار ذات صلة
«دبي للرطب» يُطلق «شوط تمرة البيت» لترسيخ قيمة النخلة
حمدان بن محمد: في يوم الأب نقول: مَنْ مثلك يا أبي؟

وأكد معالي محمد القرقاوي أن دبي نجحت في بناء نموذج حضاري عالمي متفرد؛ بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي جعلت الإنسان وجودة حياته محوراً أساسياً في مسيرة التنمية.

وقال معاليه: «نعمل على تطوير منظومة متكاملة ترتقي بتجربة الإنسان في دبي، وتعزز جودة الحياة والمظهر والسلوك الحضاري في المدينة، من خلال مبادرات ومشاريع نوعية تلامس تفاصيل الحياة اليومية».

ولم يعد المظهر والسلوك الحضاري في دبي مرتبطاً بالبنية التحتية والخدمات فقط، بل بتكامل عناصر المدينة: الهوية البصرية، وجودة الحياة، وجاذبية المكان، والسلوك العام.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قد أصدر في سبتمبر الماضي قراراً بتشكيل اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي، كمنظومة تعنى بالمحافظة على التجربة الحضارية الفريدة في الإمارة وقياسها وتطويرها.

المصدر: وام
رؤية محمد بن راشد
دبي
اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي
آخر الأخبار
أشخاص يشربون ويتزودون بالماء من نافورة في باريس
الأخبار العالمية
موجة حر تضرب أوروبا مع حرارة تلامس 40 مئوية
اليوم 23:16
سيف بن زايد يحضر أفراح السويدي والملا
علوم الدار
سيف بن زايد يحضر أفراح السويدي والملا
اليوم 23:10
خيول الإمارات تعود من النسخة الـ 314 لـ«رويال آسكوت» برباعية تاريخية
الرياضة
خيول الإمارات تعود من النسخة الـ 314 لـ«رويال آسكوت» برباعية تاريخية
اليوم 23:03
ناخبة تدلي بصوتها في كولومبيا
الأخبار العالمية
كولومبيا تصوت في جولة ثانية لاختيار رئيس للبلاد
اليوم 22:27
إسبانيا تكتسح السعودية برباعية
الرياضة
إسبانيا تكتسح السعودية برباعية
اليوم 22:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©