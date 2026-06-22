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علوم الدار

شرطة عجمان تُطلق مبادرة «صيفنا أمن وسلامة»

شرطة عجمان تُطلق مبادرة «صيفنا أمن وسلامة»
22 يونيو 2026 15:03

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان، مبادرة «صيفنا أمن وسلامة»، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز السلوكيات الوقائية خلال فصل الصيف، بما يُسهم في حماية الأرواح والممتلكات ويضمن قضاء أوقات آمنة وممتعة لأفراد المجتمع. وأكدت المقدم نورة سلطان الشامسي، رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بشرطة عجمان، أن المبادرة تأتي في إطار حرص شرطة عجمان على تعزيز الثقافة الوقائية ونشر الرسائل التوعوية التي تواكب متطلبات الموسم الصيفي، خاصة مع زيادة الإقبال على السفر والسباحة والأنشطة الخارجية، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف مختلف فئات المجتمع عبر نشر التوعية الرقمية والإرشادات الوقائية. وأوضحت أن المبادرة تتناول مجموعة من النصائح والإرشادات المتعلقة بالسلامة العامة، تشمل الوقاية من الإجهاد الحراري والجفاف، إلى جانب تعزيز السلامة المرورية عبر التأكد من جاهزية المركبات وصيانتها الدورية، وتوعية الأُسر بإجراءات السلامة في المسابح والشواطئ، من خلال مراقبة الأطفال باستمرار وعدم تركهم دون إشراف، والتأكد من إغلاق المسابح بإحكام لمنع وصول الأطفال إليها دون رقابة، مع توفير أدوات الإنقاذ والإسعافات الأولية في الأماكن المخصصة للسباحة، والانتباه للتيارات المائية أثناء السباحة في الشواطئ. وأضافت أن المبادرة تتضمن التحذير من السلوكيات الخطرة المرتبطة بفصل الصيف، مثل ترك الأطفال داخل المركبات، أو ترك المواد القابلة للاشتعال والأجهزة الإلكترونية في السيارات تحت أشعة الشمس، إضافة إلى التأكيد على إبعاد الأجهزة الكهربائية عن المسابح لتجنب مخاطر الصعق الكهربائي. وأشارت المقدم نورة الشامسي إلى أن المبادرة تعكس التزام شرطة عجمان بدورها التوعوي والمجتمعي، مؤكدة أن الوقاية تُمثّل الركيزة الأساسية للحفاظ على سلامة الأفراد، داعية إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية والاستفادة من الرسائل التوعوية التي تقدمها شرطة عجمان عبر منصاتها المختلفة.

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