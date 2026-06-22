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شرطة أبوظبي تبث «أَمْنكُم مسؤولية» على «أبوظبي FM»

شرطة أبوظبي تبث «أَمْنكُم مسؤولية» على «أبوظبي FM»
23 يونيو 2026 01:43

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، متمثلةً في إدارة الإعلام الأمني وإدارة الشرطة المجتمعية، بالتعاون مع شبكة أبوظبي للإعلام، المسلسل الإذاعي التوعوي «أَمْنكُم مسؤولية» على إذاعة أبوظبي FM، بهدف تعزيز الوعي الأمني والمجتمعي ونشر الرسائل التوعوية بأسلوب درامي هادف يسهم في ترسيخ ثقافة الأمن والسلامة لدى أفراد المجتمع.
وأكد العميد محمد علي المهيري، مدير إدارة الإعلام الأمني، أن المسلسل يأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي في توظيف المنصات الإعلامية المختلفة لإيصال الرسائل التوعوية إلى أفراد المجتمع بأساليب مبتكرة ومؤثرة، من خلال محتوى إذاعي هادف يعالج عدداً من القضايا الأمنية والمجتمعية، ويعزّز الوعي بالسلوكيات الإيجابية والمسؤولية المشتركة في المحافظة على الأمن والاستقرار.
وأوضح العقيد سيف علي الجابري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية بالإنابة، أن حلقات المسلسل تتناول موضوعات متنوعة ترتبط بالحياة اليومية للأفراد، بما في ذلك الوقاية من الجرائم الإلكترونية، والسلامة المرورية، وحماية الأسرة، ومخاطر المخدرات، وغيرها من القضايا التي تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ الشراكة بين الشرطة والمجتمع.

جهود
يأتي بث مسلسل «أَمْنكُم مسؤولية» ضمن جهود شرطة أبوظبي الرامية إلى تعزيز الأمن الوقائي وجودة الحياة والأمن المجتمعي، من خلال محتوى توعوي يجمع بين الفائدة والتشويق ويصل إلى مختلف فئات المجتمع عبر الوسائل الإعلامية المتنوعة.

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