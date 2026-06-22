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شرطة أبوظبي تعزّز الوعي بمخاطـر الجـرائم الرقميـة

جانب من المبادرة التوعوية لطلبة مدارس المرفأ (من المصدر)
23 يونيو 2026 01:43

أبوظبي (الاتحاد)

نفّذت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلةً بمديرية شرطة منطقة الظفرة في قطاع الأمن الجنائي، مبادرة توعوية لطلبة مدارس المرفأ، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الرقمي وتحقيق أولويتها الاستراتيجية «الأمن الاستباقي» والهدف الاستراتيجي «الجاهزية لمكافحة الجرائم الإلكترونية»، بما يسهم في رفع مستوى الوعي بمخاطر الجرائم والابتزاز الإلكتروني وسبل الوقاية منها.

وتناولت المبادرة التعريف بمفهوم الجرائم الإلكترونية وأساليب الاحتيال والابتزاز المستخدمة عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب توعية الطلبة بأهمية المحافظة على الخصوصية الرقمية، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو الصور والمعلومات الحساسة مع جهات غير موثوقة.
وأكدت شرطة أبوظبي أهمية التأكد من صحة المواقع الإلكترونية والتعامل مع التطبيقات والمنصات الرسمية فقط عند إجراء المعاملات الإلكترونية، وعدم الاستجابة للرسائل أو الروابط المشبوهة التي تستهدف سرقة البيانات أو استغلال المستخدمين، داعيةً إلى اتباع السلوكيات الرقمية الآمنة التي تسهم في حمايتهم من المخاطر الإلكترونية.

«أمان» 

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 حثّت شرطة أبوظبي الطلبة وأفراد المجتمع على الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية والممارسات المشبوهة عبر «أمان» على الرقم 8002626 أو من خلال الرسائل النصية 2828، أو عبر تطبيق شرطة أبوظبي الذكي، بما يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الرقمي وحماية المجتمع.
وثمّنت شرطة أبوظبي تعاون المؤسسات التعليمية في دعم البرامج والمبادرات التوعوية، مؤكدةً أن الشراكة مع المدارس تسهم في ترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة، وتعزيز الوعي الوقائي لدى الطلبة، وحمايتهم من مخاطر الجرائم الإلكترونية.

أبوظبي
الأمن الجنائي
الظفرة
الجرائم الإلكترونية
شرطة أبوظبي
المرفأ
الابتزاز الإلكتروني
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