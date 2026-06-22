«طاولة مستديرة» حول حقوق كبار المواطنين

أبوظبي (الاتحاد)



نظّمت مؤسسة التنمية الأسرية طاولة مستديرة بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن، تحت شعار «حماية كبارنا.. مسؤوليتنا»، تأكيداً لالتزامها الراسخ بحماية كبار المواطنين، وصون كرامتهم، وتعزيز جودة حياتهم، وترسيخ مكانتهم شركاء أساسيين في مسيرة التنمية المجتمعية.

وسلّطت الطاولة المستديرة الضوء على قضية إساءة معاملة كبار السن من منظور مجتمعي وتوعوي متكامل.

وشهدت الطاولة مشاركة واسعة من ممثّلي الجهات الحكومية المعنية، والقطاع الصحي، والجهات الاجتماعية، إلى جانب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وعدد من ممثلي الشركاء الاستراتيجيين، والمهتمين بقضايا كبار السن.

وأكدت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن جهود حماية كبار المواطنين وتعزيز جودة حياتهم، تستلهم رؤيتها من النهج الإنساني المُلهم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، التي أولت كبار المواطنين اهتماماً استثنائياً، انطلاقاً من إيمان سموّها بمكانتهم ودورهم الأصيل في بناء الأسرة والمجتمع.

وقالت: أرست سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك نموذجاً وطنياً رائداً في ترسيخ قيم البر والوفاء والتقدير لكبار المواطنين، ودعت إلى توفير بيئة داعمة تصون كرامتهم وتحفظ حقوقهم وتعزّز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، بما يضمن لهم حياة كريمة وآمنة ومستقرة.

وأكدت أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي والمؤسسي بمؤشرات إساءة معاملة كبار المواطنين، وتعزيز القدرة على اكتشافها والتعامل معها مبكراً، بما يدعم الجهود الوقائية، ويحافظ على كرامتهم ورفاههم النفسي والاجتماعي.

وشدّدت الرميثي على أن حماية كبار المواطنين مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات والأفراد، مشيرة إلى أن الطاولة المستديرة جاءت لتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات.

من جانبها، أكدت وفاء محمد آل علي، مديرة دائرة تنمية الأسرة في مؤسسة التنمية الأسرية، أن الطاولة المستديرة تناولت عدداً من المحاور المهمة التي سلّطت الضوء على مختلف الجوانب المرتبطة بحماية كبار السن وصون كرامتهم وتعزيز رفاههم، مشيرةً إلى أن المحور الأول ناقش حجم المشكلة وواقع التبليغ عن حالات إساءة معاملة كبار السن، من خلال استعراض التحديات المرتبطة باكتشاف الحالات والإبلاغ عنها، وأهمية رفع مستوى الوعي بمؤشرات الإساءة، بما يسهم في تعزيز الاكتشاف المبكِّر، وترسيخ ثقافة الحماية والرعاية والاحترام.



استدامة

أشارت مريم عبدالله الرميثي، مديرة إدارة تنمية المرأة - رئيسة فريق الرعاية الاجتماعية لكبار المواطنين في مؤسسة التنمية الأسرية، إلى أن المناقشات في جلسة الطاولة المستديرة أكدت أهمية بناء شراكات أكثر فاعلية واستدامة بين مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في توحيد الجهود، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة، ودعم تطوير مبادرات وبرامج أكثر تأثيراً في تعزيز الحماية المجتمعية لكبار السن، وترسيخ ثقافة الاحترام والرعاية والتقدير لهم.