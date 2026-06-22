الثلاثاء 23 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جامعة العين تدعم تطوير الكفاءات الوطنية

جانب من البرنامج التدريبي (من المصدر)
23 يونيو 2026 01:43

أبوظبي (وام)

نظّم مركز التعليم المستمر في جامعة العين برنامجاً تدريبياً، استضافته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مقر الأمانة العامة بأبوظبي، بمشاركة 65 من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام من مختلف إمارات الدولة. واستعرض الدكتور أحمد إبراهيم الجمعة، الأستاذ المشارك في كلية الاتصال والإعلام بجامعة العين، مقدم البرنامج، خلال الورشة التدريبية المتخصّصة بعنوان «تحديد الاحتياجات التدريبية: من التحليل إلى الأثر»، منهجيات وأدوات تحديد الاحتياجات التدريبية وآليات توظيفها في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وتناول الدكتور أحمد الجمعة عدداً من المحاور الرئيسة، شملت مفهوم الاحتياجات التدريبية وأهميتها، والفرق بينها وبين التقييم الوظيفي، وأبرز الأدوات المستخدمة في تحديدها، إلى جانب تحليل فجوات الأداء والإنتاجية.
من جانبه، أكد أحمد إبراهيم الطنيجي، مدير إدارة الموارد البشرية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن الهيئة تولي بناء قدرات موظفيها أولوية استراتيجية لتعزيز كفاءة الأداء وتبني أفضل الممارسات في العمل الإنساني والاجتماعي، مشيراً إلى أن الورشة تندرج ضمن الخطة التشغيلية للهيئة في مجال التدريب والتأهيل، والتي تتضمن تنفيذ المزيد من البرامج والورش المتخصّصة لتطوير مهارات العاملين ورفع جاهزيتهم المهنية.

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك: الاستثمار في التعليم الركيزة الأساسية للتنمية
اختبارات نهاية العام الدراسي تبدأ غداً
أبوظبي
التعليم
العين
التعليم المستمر
هيئة الهلال الأحمر الإماراتي
جامعة العين
آخر الأخبار
خيام تؤوي فلسطينيين نازحين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني لـ «الاتحاد»: دخول فصل الصيف يفاقم المخاطر الصحية في غزة
اليوم 01:46
عفراء راشد البسطي خلال الاجتماع (وام)
الأخبار العالمية
«الوطني» يشارك باجتماع أمناء اتحاد البرلمانات الإسلامية بباكو
اليوم 01:46
وزير الخارجية الصيني وانغ يي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الصين: دعم جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط
اليوم 01:46
جيه دي فانس يتحدث إلى وسائل الإعلام (رويترز)
الأخبار العالمية
فانس: مواصلة المحادثات الفنية مع إيران خلال الأسابيع المقبلة
اليوم 01:46
مدرعة تابعة لـ«اليونيفيل» بجوار مبانٍ مدمرة في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: لا أحد يفاوض عنا ونرحب بمساعي إنهاء الحرب
اليوم 01:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©