جامعة العين تدعم تطوير الكفاءات الوطنية

أبوظبي (وام)



نظّم مركز التعليم المستمر في جامعة العين برنامجاً تدريبياً، استضافته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مقر الأمانة العامة بأبوظبي، بمشاركة 65 من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام من مختلف إمارات الدولة. واستعرض الدكتور أحمد إبراهيم الجمعة، الأستاذ المشارك في كلية الاتصال والإعلام بجامعة العين، مقدم البرنامج، خلال الورشة التدريبية المتخصّصة بعنوان «تحديد الاحتياجات التدريبية: من التحليل إلى الأثر»، منهجيات وأدوات تحديد الاحتياجات التدريبية وآليات توظيفها في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

وتناول الدكتور أحمد الجمعة عدداً من المحاور الرئيسة، شملت مفهوم الاحتياجات التدريبية وأهميتها، والفرق بينها وبين التقييم الوظيفي، وأبرز الأدوات المستخدمة في تحديدها، إلى جانب تحليل فجوات الأداء والإنتاجية.

من جانبه، أكد أحمد إبراهيم الطنيجي، مدير إدارة الموارد البشرية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن الهيئة تولي بناء قدرات موظفيها أولوية استراتيجية لتعزيز كفاءة الأداء وتبني أفضل الممارسات في العمل الإنساني والاجتماعي، مشيراً إلى أن الورشة تندرج ضمن الخطة التشغيلية للهيئة في مجال التدريب والتأهيل، والتي تتضمن تنفيذ المزيد من البرامج والورش المتخصّصة لتطوير مهارات العاملين ورفع جاهزيتهم المهنية.