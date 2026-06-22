«أكاديمية الفلاح» تحتفل بتخرج 395 خريجاً وخريجة

أبوظبي (الاتحاد)



احتفلت «أكاديمية الفلاح» بتخريج الدفعة الثانية من طلبة الصف الثاني عشر للسنة الدراسية 2025-2026 «دفعة عام الأسرة»، وبلغ عدد الخريجين 395 طالباً وطالبة من مختلف فروع الأكاديمية الستة في إمارتيْ أبوظبي والشارقة، وذلك بحضور معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وعدد من القيادات التربوية والتعليمية وأولياء الأمور.

وأعرب الخريجون والخريجات عن تقديرهم للرعاية والاهتمام اللذيْن يحظى بهما التعليم في دولة الإمارات، مؤكدين أن تجربتهم الدراسية في «أكاديمية الفلاح» أسهمت في صقل شخصياتهم وتنمية قدراتهم، وغرست فيهم قيم المسؤولية والاجتهاد والطموح، كما زوّدتهم بالمهارات اللازمة لمواصلة مسيرتهم الجامعية والمهنية بثقة وتميّز. وشهد الحفل تكريم عدد من الجهات الداعمة، تقديراً لدورها في دعم العملية التعليمية وتمكين الطلبة، وهي: «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي»، و«مؤسسة خليفة الإنسانية»، و«شركة مبادلة للاستثمار»، و«هيئة أوقاف أبوظبي»، و«هيئة المساهمات المجتمعية - معاً»، و«مؤسسة كلمات»، و«بنك دبي الإسلامي»، و«شركة محمد عبدالرحمن البحر»، و«شركة رين لايت».