«دبي الرقمية» تنسّق جهود الجهات الحكومية

دبي (الاتحاد)



نظمت «دبي الرقمية» فعالية «رقمنة الحياة في دبي 2026»، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية المعنية بالخدمات والبيانات والتقنيات الرقمية؛ بهدف تنسيق الجهود الحكومية، وتسريع تطوير نموذج العمل الرقمي للمرحلة المقبلة، بما يضمن مواكبة التطورات التقنية المتسارعة، وترجمتها إلى خدمات وتجارب أكثر تكاملاً واستباقية عبر القنوات الرقمية الموحدة.

وتأتي الفعالية منسجمة مع مبادرة «دبي الأفعال» بوصفها منصة عملية تجمع الجهات الحكومية لتطوير المنهجيات المشتركة، ومعالجة التحديات، وتسريع تنفيذ المبادرات التي تعزز تجربة الأفراد وقطاع الأعمال.

وتأتي الفعالية انسجاماً مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، نحو تسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها على نطاق واسع في العمل الحكومي، بالإضافة لتوحيد خدمات الأفراد والأعمال ضمن منظومة رقمية موحدة، بما يرسخ نموذجاً جديداً للخدمات والتجارب الحكومية يعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي في استباق احتياجات المجتمع، وتبسيط رحلته، وتحسين جودة حياته. وتشكل فعالية «رقمنة الحياة في دبي 2026» محطة سنوية رئيسية لتوحيد الرؤى والمنهجيات الحكومية المرتبطة بالخدمات والقنوات الرقمية، حيث تجتمع الجهات الحكومية لمراجعة التقدم المحقق، وتحديد التحديات المشتركة، والاتفاق على الحلول والمسارات التنفيذية الكفيلة بتسريع الإنجاز.

وركزت جلسات العمل والنقاشات التخصصية، خلال الفعالية، على أربعة محاور استراتيجية، تمثل ركائز المرحلة المقبلة من مسيرة التحول الرقمي في دبي.



مرحلة جديدة

قال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «بثقة واقتدار، تمضي دبي نحو مرحلة جديدة من العمل الحكومي، مرحلة تتكامل فيها البيانات والأنظمة والخدمات ضمن منظومة واحدة تستند إلى الذكاء الاصطناعي، وتتمحور حول الإنسان. واليوم لم يعد السؤال كيف نقدم خدمات رقمية أكثر، بل كيف نجعل الخدمات أكثر قرباً من الناس وأكثر قدرة على فهم احتياجاتهم والاستجابة لها قبل أن يطلبوها. فالمستقبل يتجه نحو تجارب حكومية استباقية ومتكاملة تعمل بتناغم وسلاسة، بحيث يحصل المتعامل على ما يحتاج إليه في الوقت المناسب وبأقل جهد ممكن».

وقال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لـ«دبي الرقمية»: «في المرحلة الجديدة التي تقودها دبي، لم تعد البيانات مجرد مورد داعم لاتخاذ القرار، بل أصبحت البنية التحتية التي تقوم عليها الخدمات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وكلما كانت البيانات أكثر جودة وتكاملاً وجاهزية، ازدادت قدرة الجهات الحكومية على تطوير خدمات أكثر استباقية وتخصيصاً وكفاءة».