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رئيس الدولة ونائباه يهنئون دوق لوكسمبورغ بمناسبة اليوم الوطني لبلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون دوق لوكسمبورغ بمناسبة اليوم الوطني لبلاده
23 يونيو 2026 10:09

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر غيوم الخامس، دوق لوكسمبورغ الكبرى، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر غيوم الخامس. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى معالي لوك فريدن، رئيس وزراء دوقية لوكسمبورغ الكبرى.

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المصدر: وام
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لوكسمبورغ
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