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شرطة أبوظبي تنفذ ورشة توعوية لسائقي توصيل الطلبات بمنطقة الظفرة

شرطة أبوظبي تنفذ ورشة توعوية لسائقي توصيل الطلبات بمنطقة الظفرة
23 يونيو 2026 15:08

نظّمت إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة الظفرة في شرطة أبوظبي، ممثلةً بفرع برامج النقاط المرورية وفرع التوعية والتثقيف المروري، وبالتنسيق مع إدارة الشرطة المجتمعية، ورشة توعوية استهدفت سائقي توصيل الطلبات، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز السلامة المرورية وترسيخ السلوكيات الإيجابية على الطرق، ضمن الأولوية الاستراتيجية لشرطة أبوظبي "أمن الطرق الذكي".
وأكد العقيد سيف محمد بن نعيف العامري مدير ادارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة الظفرة، حرص شرطة أبوظبي على تكثيف البرامج التوعوية الموجهة لمختلف فئات السائقين، لرفع مستوى الوعي المروري وتعزيز الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، بما يسهم في الحد من مسببات الحوادث المرورية وتحقيق أعلى مستويات السلامة لمستخدمي الطريق.
وأوضح أن الورشة ركزت على توعية سائقي دراجات توصيل الطلبات بأهمية الالتزام بخط السير الإلزامي، وترك مسافة أمان كافية، وتجنب الوقوف أو التجاوز من كتف الطريق، إلى جانب الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة أثناء القيادة، مشيرًا إلى أن مخالفة الدخول بالمركبة في مكان ممنوع تبلغ قيمتها 1000 درهم إماراتي و8 نقاط مرورية وحجز المركبة لمدة 7 أيام، فيما تبلغ مخالفة التجاوز من كتف الطريق 1000 درهم إماراتي و6 نقاط مرورية.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
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