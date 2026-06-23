تعاون بين "السوربون أبوظبي و"أوبن إنوفيشن" في مجال الذكاء الاصطناعي

وقعت جامعة السوربون أبوظبي، مذكرة تفاهم، مع شركة أوبن إنوفيشن إيه آي، تهدف إلى وضع إطار للتعاون في مجالات التعليم التنفيذي والبحث العلمي وتطوير الفرص التعليمية للطلبة، إلى جانب تعزيز التكامل والتفاعل بين القطاعين الأكاديمي والصناعي في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتنص المذكرة ، التي تم توقيعها في باريس على هامش معرض فيفا تيك 2026، على التعاون لإطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة، تشمل تصميم وتقديم ورش عمل وتطوير برامج تعليم تنفيذي، واستكشاف فرص تنفيذ مشاريع بحثية ومبادرات أكاديمية مشتركة.

كما تتيح فرصاً لتوفير برامج تدريب عملي للطلبة، وإتاحة الوصول إلى عدد من المنصات التقنية التابعة للشركة لأغراض تعليمية، بما في ذلك منصة OI Chat، ومنصة OICM، ومسرعات وحدات معالجة الرسومات.

ويعكس هذا التعاون رؤية مشتركة لدى الطرفين لتعزيز الروابط بين البحث الأكاديمي والتطبيقات المهنية، وتهيئة بيئة داعمة لتبادل المعرفة والخبرات وبناء شراكات ذات أثر مستدام.

وقالت البروفيسورة ناتالي مارسيال بْراز، مديرة جامعة السوربون أبوظبي، إن التعاون مع شركة أوبن إنوفيشن إيه آي يأتي امتداداً لالتزام الجامعة بتعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية وقطاع الصناعة من خلال تبادل المعرفة، ودعم الأبحاث العلمية، وتطوير برامج تعليم تنفيذي تستجيب للاحتياجات المتغيرة للسوق، وتسهم هذه الشراكة في تزويد الطلبة بالمهارات العملية والرؤية الأخلاقية اللازمة للاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي، ودعم الابتكار، والمساهمة في خدمة المجتمع.

من جانبه، قال الدكتور عابد بن عيشوش، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة أوبن إنوفيشن إيه آي، إن هذا التعاون يجمع بين التميز الأكاديمي الذي تتمتع به جامعة السوربون أبوظبي والخبرات المتقدمة التي تقدمها أوبن إنوفيشن إيه آي في مجال الذكاء الاصطناعي ، بما يسهم في إعداد جيل جديد من القادة والباحثين والمطورين القادرين على رسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات والمنطقة والعالم.