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علوم الدار

«الوطني للأرصاد»: الطقس غداً غائم جزئياً وأمطار متوقعة

«الوطني للأرصاد»: الطقس غداً غائم جزئياً وأمطار متوقعة
23 يونيو 2026 18:58

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية قد تمتد على بعض المناطق الداخلية بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية الغربية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة.

والرياح تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية تتراوح سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.
والخليج العربي يكون خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 08:09 والمد الثاني 21:12 والجزرالأول عند الساعة 13:50 والجزر الثاني عند الساعة 04:29. 
وبحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط الموج الموج ويحدث المد الأول عند الساعه 17:12 والمد الثاني 07:41 والجزر الأول عند الساعة 11:33 والجزر الثاني عند الساعة 00:35.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 44 30 85 25
دبي 45 28 80 25
الشارقة 44 29 85 20
عجمان 43 31 80 30
أم القيوين 44 29 85 25
رأس الخيمة 43 29 90 30
الفجيرة 38 32 80 45
العين 46 32 65 15
ليوا 46 25 60 10
الرويس 40 27 90 25
السلع 42 28 90 25
دلما 39 29 90 45
طنب الكبرى / الصغرى 38 29 90 55
أبو موسى 38 29 90 55
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المصدر: وام
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المركز الوطني للأرصاد
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