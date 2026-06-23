«حصانة المجتمع في العصر الرقمي» في مجلس توعوي بالعين

أبوظبي (الاتحاد)



نظّمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلةً في إدارة الشرطة المجتمعية، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، جلسةً توعويةً بعنوان «حصانة المجتمع في العصر الرقمي» في مجلس مريفيعة بمدينة العين، بحضور عدد من أفراد المجتمع وأعضاء منظومة «كلنا شرطة»، وذلك تزامناً مع مبادرات عام الأسرة 2026، وضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الوقائي وترسيخ الشراكة المجتمعية، بما يدعم جودة الحياة والأمن المجتمعي.

وأكد العقيد سلطان صبيح المنعي، مدير مركز شرطة المقام، حرص شرطة أبوظبي على تنظيم المجالس المجتمعية التي تُسهم في تعزيز الوعي بالقضايا المجتمعية والأمنية، وترسيخ القيم الإيجابية.

وتحدّث الرائد مانع سالم الشامسي، من إدارة الشرطة المجتمعية، عن دور الشرطة المجتمعية في تعزيز الأمن والأمان وترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية والمشاركة الإيجابية.



الجرائم

تناول النقيب محمد علي الساعدي، من إدارة التحقيق والبحث الجنائي، محور «حصانة المجتمع في العصر الرقمي»، مُستعرضاً مفهوم الجرائم الإلكترونية وأنواعها وأساليب الاحتيال المُستحدَثة.