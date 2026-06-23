«الأمن السيبراني» يحتفي بالدفعة الأولى من برنامج تسريع الشركات الناشئة

أبوظبي (وام)



احتفى مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات بالتعاون مع خدمات أمازون ويب (AWS)، وشركة CrowdStrike، ومجموعة e&، بنجاح استكمال الدفعة الأولى من برنامج AWS/CTIB لتسريع الشركات الناشئة في الأمن السيبراني، وذلك خلال حفل ختامي أقيم في فندق جراند حياة أبوظبي.

ومثّل الحدث أول لقاء حضوري يجمع أبرز الشركاء التجاريين الداعمين للمبادرة منذ إطلاق البرنامج خلال معرض جيتكس جلوبال في أكتوبر 2025. وتُشكِّل هذه المبادرة الحكومية، الممتدة على عدة سنوات، إحدى الركائز الرئيسة لمكتب الابتكار التكنولوجي للأمن السيبراني في دولة الإمارات (UAE CTIB)، وللاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، إذ تستهدف تسريع نمو أكثر من 500 شركة ناشئة متخصّصة في الأمن السيبراني. واستقطبت الدفعة الأولى، التي امتدت على مدار ستة أسابيع خلال الفترة من 25 مارس إلى 4 مايو 2026، ما مجموعه 157 طلب مشاركة من أكثر من خمس دول، فيما تم اختيار 23 شركة ناشئة تعمل في مجالات أمن السحابة، وأمن التطبيقات، وإدارة الهوية والوصول، والذكاء الاصطناعي التوليدي للأمن السيبراني، وأمن البيانات. وضم البرنامج 23 جلسة متخصّصة، بإجمالي تجاوز 30 ساعة تدريبية. كما أسهم أكثر من 25 متحدثاً ومرشداً، من نخبة القيادات العالمية في مجال الأمن السيبراني، في إثراء محتوى البرنامج وتجربة الشركات المشاركة.

وشهد الحفل الختامي الإعلان عن أفضل خمس شركات ناشئة فائزة.

وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن النجاح في استكمال الدفعة الأولى من برنامج AWS/CTIB لتسريع الشركات الناشئة يؤكد صواب رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة أمن سيبراني قوية تقودها روح الابتكار، لافتاً إلى أن هذه الشركات الناشئة الـ23 تمثّل الجيل القادم من أبطال الأمن السيبراني تحت شعار «صُنع في الإمارات»، ويبرهن نجاحها على التزام الدولة ليس فقط بحماية مستقبلها الرقمي.