إطلاق أول خدمة لفوترة استهلاك الغاز عبر «دبي الآن»

دبي (الاتحاد)



أعلنت «دبي الرقمية» بالتعاون مع «لوتاه بي سي غاز» إطلاق أول خدمة لفوترة استهلاك الغاز عبر تطبيق «دبي الآن»، في خطوة جديدة تُعزّز تكامل الخدمات الرقمية، وتوسّع منظومة الخدمات الموحّدة التي تتيح للمتعاملين إدارة احتياجاتهم اليومية بسهولة وسلاسة.

وتتيح الخدمة للمتعاملين «لوتاه بي سي غاز» عرض ودفع فواتير الغاز مباشرة من خلال التطبيق، بما يسهم في توفير تجربة رقمية أكثر سهولة وكفاءة، ضمن أسلوب حياة رقمي متكامل يعتمد على بنية تحتية رقمية موثوقة ومترابطة. وتتطلب الاستفادة من الخدمة وجود حساب نشط على منصة دبي الآن.

وقال مطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية: «يمثّل إطلاق خدمة «لوتاه بي سي غاز»، عبر منصة «دبي الآن»، خطوة جديدة ضمن جهود دبي المستمرة لتطوير منظومة رقمية موحّدة ومترابطة تجعل الخدمات أقرب إلى الناس وأكثر انسجاماً مع أسلوب حياتهم اليومي. ونثمّن في دبي الرقمية تعاون شركة «لوتاه بي سي غاز» وريادتها في الانضمام إلى منصة «دبي الآن»، كأول شركة في قطاع الغاز تعتمد هذا النموذج الرقمي المتكامل، بما يعكس حرصها على تبنِّي الحلول الذكية التي تسهم في تطوير تجربة المتعاملين، وتسهيل وصولهم إلى الخدمات بكل سلاسة».

وأضاف: «ويجسّد هذا التعاون أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم التحول الرقمي، والبناء على بنية تحتية رقمية موثوقة ومترابطة، تُسهم في تسهيل حياة الناس والأعمال، وتعزّز جودة الحياة».



تعزيز التحول الرقمي

قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: «يأتي إطلاق خدمة دفع فواتير الغاز عبر منصة (دبي الآن) في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التحول الرقمي في قطاع الطاقة بدبي، وتوفير خدمات ذكية ومتكاملة تُسهم في الارتقاء بتجربة المتعاملين وتسهيل حصولهم على الخدمات بكل كفاءة وسهولة. ويؤكد هذا الإنجاز أهمية التكامل بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وترسيخ مكانة دبي مدينة رائدة عالمياً في تقديم الخدمات الرقمية المبتكرة التي ترتقي بجودة الحياة، وتعزّز استدامة الأعمال».

من جهته، قال المهندس يحيى بن سعيد آل لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة س.س. لوتاه: «نؤمن بأن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص هي ما يمنح التحول الرقمي قيمته الحقيقية، حين تتحول التقنية إلى تجربة أبسط، وخدمة أوضح، وأثر ملموس في حياة الناس والأعمال».