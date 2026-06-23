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«خيرية الشارقة» تنجز 72% من مسجد سيح البير في رأس الخيمة

خالد آل علي
24 يونيو 2026 01:05

الشارقة (الاتحاد)


أعلنت جمعية الشارقة الخيرية تنفيذ 72 % من أعمال بناء مسجد «سيح البير» في منطقة سيح البير برأس الخيمة.

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وقال خالد حسن آل علي، مدير إدارة المشاريع والعون الخارجي: تتضمن عمليات الإنشاء لمسجد «سيح البير» برأس الخيمة، أعمال الكهرباء والمرافق الخدمية للمسجد وعمل التشطيبات الداخلية والخارجية، وتركيب الحجر الخارجي والأبواب والنوافذ وتخطيط الساحات الخارجية للمسجد ومواقف المصلين، إلى جانب المرافق المتعلقة بأعمال الصرف الصحي الخاص بالمسجد.
وأشار آل علي إلى أن المسجد يسع نحو 240 من المصلين، ويُجرى إنشاؤه على مساحة 509 أمتار مربعة، بينما تبلغ التكلفة المالية للمسجد نحو 1.5 مليون درهم، مشيراً أن المسجد يأتي ضمن مشاريع المساجد التي ترمي الجمعية إلى التوسع في إنشائها في مناطق مختلفة داخل الدولة، بدعم ومساهمات المحسنين وتبرعاتهم السخية، وتقوم فرق العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بعمل الدراسات المستفيضة حول المناطق السكنية، التي تعاني قلة في أعداد المساجد بها كما تشمل الدراسة وتقارير فرق إدارة الشؤون الهندسية، كذلك التنسيق مع الجهات المختصة في الشؤون الإسلامية للوقوف على المساجد، التي أضحت في حاجة إلى إعادة ترميم وتجديد مرافقها الإنشائية واستكمالها لتُضاف إلى بيوت الرحمن لتسهل على المصلين أداء العبادة وإقامة الشعائر، متوجهاً بالشكر لكل من ساهم وشارك هذا الخير العظيم بعد الله عز وجل، وكل من يسهم بها في بناء بيت يذكر فيه اسم الله ويرفع فيه الأذان.

رأس الخيمة
خيرية الشارقة
الشارقة
جمعية الشارقة الخيرية
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