«إقامة دبي» ترسِّخ ريادتها العالمية في الاتصال الحكومي

سامي عبد الرؤوف (دبي)



أكدت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي (إقامة دبي)، مواصلة تعزيز حضورها التنافسي وريادتها العالمية على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تحويل خبراتها ورصيدها المعرفي في مجالات الاتصال الحكومي وإدارة السمعة إلى نماذج مؤسسية ومنهجيات مبتكرة، بما يعكس رؤية دبي في جعل الابتكار والمعرفة ركيزتين أساسيتين لدعم التميز الحكومي.

وأشارت إلى أنه انطلاقاً من حرصها على استدامة المعرفة المؤسسية، نجحت «إقامة دبي» في تحويل تجاربها وممارساتها الرائدة إلى أصول معرفية مستدامة، من خلال تسجيل أكثر من 20 ملكية فكرية متخصّصة شملت منهجيات وأطر عمل ونماذج مبتكرة في مجالات الاتصال والإعلام وإدارة السمعة وتعزيز التفاعل.

ولفتت إلى أن هذه النتائج تجسّد نهجاً مؤسسياً يرتكز على الابتكار وتطوير الممارسات الحكومية، بما يسهم في بناء منظومة معرفية متكاملة تدعم كفاءة الأداء، وتكرّس ثقافة التطوير والتحسين المستمر.



النماذج الرائدة

وأوضحت أن آثار هذه الجهود امتدت إلى أكثر من 35 جهة حكومية، عبر مشاركة التجارب والنماذج الرائدة في مجالات الاتصال الحكومي وإدارة السمعة، بما عزّز ثقافة التعلم والتكامل المؤسسي، وتبادل المعرفة على مستوى العمل الحكومي، وتُوج هذا النهج بحضور بارز لإقامة دبي في المحافل المتخصصة، حيث حصدت منظومة الاتصال الحكومي أكثر من 14 جائزة محلية ودولية، تقديراً لتميزها في تطوير المبادرات والممارسات الاتصالية، وترسيخ معايير الريادة المؤسسية.

وتجسّدت هذه الإنجازات في سلسلة من التكريمات المرموقة، حيث سجلت إقامة دبي إنجازاً نوعياً بتحقيق معيار الاتصال الحكومي ضمن تصنيف المستوى العالمي وفق متطلبات برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز لعام 2024، إلى جانب الفوز بجائزة ستيفي الذهبية لأكثر فرق الاتصال ابتكاراً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجائزة أفضل حملة تسويقية ضمن جوائز ستيفي الدولية، فضلاً عن حصد جائزة أفضل منظومة اتصال حكومي متكاملة على المستوى الدولي ضمن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، بما يعكس المكانة الريادية التي وصلت إليها منظومة الاتصال الحكومي في إقامة دبي.



المعرفة والابتكار

وأكد العميد عبدالصمد حسين سليمان، مساعد المدير العام لقطاع الريادة والمستقبل في إقامة دبي، في تصريحات للصحافيين، أن ما تحققه إقامة دبي من إنجازات محلية ودولية هو امتداد لنهج مؤسسي راسخ، يؤمن بأن المعرفة والابتكار يشكلان المحرك الأساسي لاستدامة التطوير، وتعزيز الريادة المؤسسية.

وأضاف: «إننا في إقامة دبي نؤمن بأن القيمة الحقيقية للإنجاز تكمن في قدرته على صناعة أثر مستدام، وتحويل التجارب الناجحة إلى نماذج وممارسات مؤسسية تسهم في الارتقاء بمستوى العمل الحكومي، وتعزز مكانة دبي العالمية».



منظومة معرفية

من جانبها، قالت الدكتورة نجلاء عمر الدوخي، مدير إدارة التسويق والاتصال الحكومي في إقامة دبي: «إن هذه الإنجازات تعكس تحول الاتصال الحكومي في إقامة دبي إلى منظومة معرفية ناضجة، لا تكتفي بصناعة الرسائل، بل توثّق التجارب، وتنتج النماذج، وتصدر الممارسات، وتصنع أثراً مؤسسياً قابلاً للاستدامة».

وأضافت: «تسجيل الملكيات الفكرية، وحصد الجوائز، ومشاركة الخبرات مع الجهات الحكومية، تجسّد قدرة إقامة دبي على تحويل الاتصال إلى رافعة للتميز والريادة، وإلى نموذج يدعم مكانة دبي العالمية في الابتكار والعمل الحكومي المتقدم».