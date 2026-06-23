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«تنفيذي الشارقة» يعتمد منصة «عون» لدراسة الحالات الاجتماعية

ولي عهد الشارقة خلال ترؤسه الاجتماع بحضور سلطان بن أحمد القاسمي وجانب من أعضاء المجلس (وام)
24 يونيو 2026 01:07

الشارقة (الاتحاد)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
وناقش المجلس جملة من موضوعات العمل الحكومي، وبحث السياسات العامة للدوائر والهيئات الحكومية، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع من مواطنين ومقيمين على أرض الإمارة.
وأصدر المجلس قراراً يقضي بإضافة فئة الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المنتفعين من المساعدة الاجتماعية الإضافية على أن يشترط لمَنح المساعدة أن يكون لدى المنتفع بطاقة ذوي الإعاقة صادرة عن وزارة تمكين المجتمع سارية المفعول.
واعتمد المجلس منصة «عون»، وهي البوابة الحكومية لدراسة الحالات الاجتماعية، وتعد إحدى مخرجات مشاريع تصميم وتطوير الخدمات الحكومية ضمن برنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعامل.
وتعتبر منصة «عون» منظومة رقمية تعزز التكامل الرقمي بين الدوائر الحكومية المختصة في إمارة الشارقة لدراسة الحالات والطلبات الاجتماعية والإنسانية بشكل أسرع، مما يسهم في تقليل تعددية الإجراءات في منظومة رقمية مترابطة تتمحور حول الإنسان.
 وتهدف منصة «عون» إلى تعزيز التكامل الرقمي من خلال إنشاء منظومة رقمية موحدة، ورفع كفاءة الإجراءات الحكومية بتقليل الزمن المستغرق في معالجة ودراسة الحالات، من خلال الأتمتة والربط اللحظي، ورفع جودة ودقة البيانات بتحسين موثوقية البيانات المتبادلة بالتكامل المباشر مع مصادر البيانات الرسمية، وتحسين تجربة المتعاملين والباحثين الاجتماعيين عن طريق تقليل الطلبات المتكررة، والإجراءات اليدوية بما يسهم في تسهيل رحلة المتعامل، ورفع كفاءة العمل الميداني والإداري.

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